Domenica In inizia il 2022 con grandi ospiti: le anticipazioni di oggi

Dopo lo stop della passata settimana con la puntata saltata a causa di alcuni casi di positività nello staff di Mara Venier, si torna in onda oggi 2, gennaio 2022, con la prima puntata del nuovo anno. Domenica IN ci aspetta puntuale come sempre alle 14 su Rai 1 subito dopo il TG1. Un’altra domenica in solitaria per Mara visto che su Canale 5 non vanno in onda nè Amici nè Verissimo, ancora in pausa natalizia. Per Domenica IN invece un’altra domenica all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Chi ci terrà compagnia oggi in questa domenica che sa ancora di festa? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti del 2 gennaio 2022



Tanti gli ospiti in studio per la prima puntata del nuovo anno: Massimo Ranieri, tra i 25 big della prossima edizione del Festival di Sanremo, si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a presentare il suo libro autobiografico ‘Tutti i sogni ancora in volo’. La musica sarà ancora protagonista di questa domenica con Mara Venier, tra gli altri ospiti infatti ascolteremo anche Orietta Berti che si esibirà cantando il brano ‘Amazzonia’ che dedicherà a tutti i bambini, e il nuovo singolo ‘Luna piena’ che nasce dalla collaborazione artistica con il rapper Manuelito, in arte ‘Hell raton’. Inizio d’anno emozionante per la popolare cantante emiliana che festeggerà a ‘Domenica in’ la certificazione del sesto disco di platino per il brano ‘Mille’, inciso insieme a Fedez e Achille Lauro.



Dopo aver passato il Capodanno in compagnia di Mara Venier, vedremo nello studio di Domenica IN anche Christian De Sica, protagonista al cinema con il film di Alessandro Siani ‘Chi ha incastrato Babbo Natale?’, si racconterà a tutto tondo parlando dei suoi affetti e del forte legame con la sua famiglia e i suoi figli, oltre a ricordare il padre Vittorio De Sica e la mamma Maria Mercader.



A seguire, ancora spazio alla musica con Bobby Solo che si esibirà con la sua band con alcuni suoi successi e i classici di Elvis Presley. Infine, il giornalista e scrittore Paolo Del Debbio presenterà il suo libro autobiografico ‘Le 10 cose che ho imparato dalla vita’. L’appuntamento con la nuova puntata di Domenica IN è per le 14 di oggi in diretta su Rai 1.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".