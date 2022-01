Sara Ricci chiede scusa per il dolore che mostra: “Sono gonfia, sono molto provata”

La morte di Paolo Calissano ha sconvolto Sara Ricci ma l’attrice trova la forza per parlarne a Verissimo, lo deve a lui che era un collega speciale, un amico, un uomo gentile che merita la verità. Scorrono le immagini che mostrano Paolo Calissano durante la sua carriera. E’ stato sul set di Vivere che Sara Ricci l’ha conosciuto e rivedendolo sorride e alterna le emozioni. Dagli occhi lucidi di gioia per i ricordi a quelli tristi e a tratti disperati per la morte di Paolo. Dicono che potrebbero essersi ucciso ma Sara è tra quelli che non ci credono e ha intenzione di dirlo con forza, convinta. Racconta di lui e della loro amicizia speciale, punta il dito contro chi si è approfittato di lui e prova dolore quando Silvia Toffanin riporta alla memoria del pubblico l’anno in cui Calissano fu coinvolto in un caso di cronaca nera. Da lì il pregiudizio di molti ma Paolo Calissano è sempre stata una brava persona.

Sara Ricci conosce la depressione, ne soffriva sua madre

Sa cosa sia la depressione ed è anche per questo che crescendo ha fatto attenzione a se stessa, ha messo Sara davanti al lavoro, alla carriera, lei era ed è più importante di tutto. Non tutti riescono a farlo e non ci riusciva Calissano.

“Il primo giorno ho pianto tutto il giorno poi la sera mi sono ripresa” racconta Sara Ricci ricordando il giorno in cui ha saputo della morte dell’attore. La sera si è ripresa perché era in compagnia e non trovava giusto continuare la sua disperazione davanti ad altri. Il giorno dopo ha trovato la forza di sentire anche Veronica Logan, era anche lei nel cast di Vivere. Sara riporta le sue parole: “Anche Veronica ha detto che era un signore, una persona gentile, un animo nobile” poi scoppia a piangere. Chiede scusa e confida: “Io ho provato vari abiti, avevo un tailleur bellissimo ma non mi sta perché sono gonfia e non è per le feste di questi giorni. Siamo a Verissimo e io sono una persona molto vera… Sono gonfia perché da quando l’ho saputo sono molto provata però non potevo non farlo, 15 anni fa mi hanno invitato ovunque quando è successo quella cosa e io non sono andata da nessuna parte. Adesso lo faccio perché è giusto per quel tanto o poco che abbiamo tracciato e devo dire che era una persona che aveva rispetto di tutti, non l’ho mai sentito avere un atteggiamento di capriccio”.

