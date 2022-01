Maria umilia Leonardo e Tina Cipollari completa mettendolo alla porta: che finaccia

Che Leonardo fosse un fake lo si era capito sin dal primo giorno nel programma di Canale 5. Che volesse solo stare a Uomini e Donne per godersi qualche week end romano e che avesse zero interesse per Gemma Galgani era altrettanto evidente. Come succede ormai da 5-6 anni a questa parte, solo la Galgani non se ne era resa conto. Si era gettata, come fa sempre, a capofitto in questa storia. Non aveva neppure fatto storie per l’età, visto che il signor Leonardo aveva la sua stessa età. Forse per via della solitudine da covid, Gemma si è subito invaghita di questa persona, dandogli tutto quello che poteva. Troppo probabilmente, come succede sempre alla dama che si è ritrovata anche sul finire del 2021, con un pugno di mosche in mano.

Ci hanno pensato comunque anche Maria De Filippi e Tina Cipollari a far capire che va bene, Gemma ha tutti i suoi difetti, ma che le persone che la prendono in giro ci sono, eccome se ci sono.

Questa volta ci pensa Maria de Filippi a umiliare il cavaliere che ha deluso Gemma

“Si Leonardo, l’abbiamo visto che non sai fingere, anche perchè ogni volta che ti avvicinavi a lei…Dopo quel bacio sul biliardo non mi pace ce ne siano stati altri” ha detto la conduttrice che ha sottolineato come fosse abbastanza palese che avesse zero interesse per Gemma. Eppure la redazione una volta arrivato a Roma, gli aveva anche chiesto se volesse corteggiare altre dame ma lui è andato avanti per la sua strada. “Forse con delle luci soffuse, con dei cibo un po’ afrodisiaco, quel torpore che Gemma ti crea si sarebbe interrotto, e ti saresti svegliato” ha detto la conduttrice. “A prescindere da tutto viene a mancare quindi il motivo per il quale tu sei qui, visto che Gemma non ti piace” ha concluso Maria. A mettere fine al supplizio, visto che Leonardo improvvisamente si è anche ridestato e si è ricordato che poteva chiedere un’altra possibilità a Gemma, mettendosi quasi in ginocchio di fronte a lei, ci ha pensato Tina Cipollari che lo ha accompagnato fuori dallo studio di Canale 5. Sipario anche questa volta.

