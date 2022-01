Ascolti tv, ennesimo successo per Rai 1 con la fiction Non mi lasciare

Mentre su Rai 1 continuiamo a vedere serie tv e fiction di alto livello, con proposte anche molto diverse tra loro, su Canale 5 da 4 mesi è la stessa solfa. Un reality che già dopo tre settimane non aveva più niente da dire e che quando si è infiammato, mostrando la vera essenza dei concorrenti di questa sesta edizione , è stato censurato in malo modo. Ed è evidente che lo zoccolo duri resti davanti alla tv, come dimostrano anche i dati auditel relativi agli ascolti di ieri, 10 gennaio 2022. Evidente che resti a seguire delle dinamiche vecchie, trite e ritrite. Alfonso Signorini a questo punto dovrebbe pensare a una statua per Alex Belli, il solo e vero protagonista di una edizione totalmente da dimenticare. Alex Belli è un attore, fa l’attore e quando torna a casa dimentica tutto quello che è successo in tv, non serba rancore perchè tutto è utile al copione che sta interpretando. In tutta questa situazione, è persino uno dei migliori visti nell’edizione più patetica di sempre di un reality che a causa del conduttore e di alcuni concorrenti, ha preso una deriva noiosa a tratti, pericolosa in altri momenti.

Mentre il GF VIP quindi si assesta anche nella serata del 10 gennaio 2022 sulla media dei 3 milioni di spettatori, con uno share che si gonfia per via del finale alle 2 di notte, la serie di Rai1 Non mi lasciare parte in modo più che dignitoso, con oltre 4,5 milioni di spettatori. Finisce in un orario altrettanto dignitoso ( anche se si potrebbe fare meglio, ad esempio accorciando i Soliti Ignoti, anche Amadeus si sta leggermente allargando negli ultimi mesi). Un altro successo su Rai 1 con una fiction che tratta tematiche non proprio attraenti.

Gli ascolti del 10 gennaio 2022: ecco i dati auditel della prima serata

La prima puntata di Non mi lasciare con il primo e secondo episodio fa una media di 4.561.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip la sua classica media del lunedì sera con 3.375.000 spettatori con uno share del 21.4% . La terza rete più vista anche questa settimana è Rai 3. Report fa 1.907.000 spettatori con l’8.4%

Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.000.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 935.000 spettatori pari al 4.4% (presentazione a .000 e il %). (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica t con Nicola Porro conduttore in smart working ottiene una media di 793.000 spettatori (4.4%). Su La7 The International registra 680.000 spettatori (3%). Su Tv8 Creed – Nato per combattere segna 248.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills è seguito da 321.000 spettatori pari all’1.4%.

