Andrea Iannone a Verissimo parla di Belen: “L’ho sempre vista soffrire per il fallimento con Stefano”

Andrea Iannone ospite a Verissimo dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle racconta anche di Belen, del dolore che ha sempre visto. E’ una delle rare volte che Iannone parla della sua ex fidanzata e lo fa con molta sincerità perché racconta quello che forse tutti vedevano e lo vedeva anche lui: la sofferenza per il fallimento, per un matrimonio finito, per l’addio di Stefano De Martino. Non è da tutti parlare in questo modo ma Andrea Iannone ha questo merito e confida che quando stava con Belen l’ha sempre vista soffrire tanto. Forse sapeva che sarebbe andata a finire con un ritorno tra Belen e Stefano, ma racconta anche in che rapporto è oggi con la showgirl argentina.

Andrea Iannone e Belen una storia d’amore durata due anni

Sono stati insieme dal 2016 al 2018 e anche se non li abbiamo più visti insieme confida: “Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo che è stata la nostra forza. Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento”.

Racconta anche di un’altra ex, Giulia De Lellis: “Giulia mi ha vissuto quando è successa la catastrofe, avevo la testa altrove, poi l’amore è svanito. Con lei ho buonissimi rapporti, ci sentiamo spesso e le voglio bene. Mi ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno”.

Oggi Iannone è single, non sembra ci sia stata alcuna storia con la meravigliosa maestra di danza con cui ha fatto coppia a Ballando con le Stelle. “Al momento non sono innamorato ma sto bene così”. Sta invece ancora male perché fuori dalle piste: “Sono stato male e ho sofferto molto, però ho reagito abbastanza velocemente cercando motivazioni ogni giorno, da qualsiasi cosa. Ho iniziato a prenderla con filosofia e a guardare intorno a me cosa mi offriva la vita e oggi sono qua”. Potremo vederlo domani sabato 15 gennaio 2022 alle 14:30 su Canale 5.

