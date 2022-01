Barbara d’Urso fa bene a Canale 5: ascolti in crescita per Pomeriggio 5

Pomeriggio 5 torna a fare Pomeriggio 5 e il ritorno di Barbara d’Urso in onda si sente: ascolti in crescita per il programma di Canale 5. Mediaset ha ottenuto quello che voleva: ha fatto respirare il suo pubblico, ha continuato a informare nel corso delle feste di Natale facendo dell’ottimo giornalismo e coprendo l’intero periodo, ha continuato a promuovere il volto di Simona Branchetti, sempre più conosciuta dal pubblico. Ha anche risparmiato, questo è chiaro. Perchè anche se Barbara d’urso via social e non solo ( lo ha fatto in diretta con il TG 5 ringraziando la Branchetti), ha parlato di consuete ferie per le vacanze di Natale, dimentica che mai era successo, che mancasse quasi un mese e rientrasse una settimana dopo la fine delle feste. E poi ovviamente ha creato l’attesa per il gran ritorno: quello della padrona di casa. Il pomeriggio di Canale 5 cresce quindi anche grazie alla ritrovata certezza: il volto di Barbara d’Urso e alla ritrovata vecchia formula del programma, nella seconda parte più leggero, e dedicato al gossip e alla tv, come non accadeva da tempo.

Tutto è bene quel che finisce bene? Sembrerebbe proprio di si anche se il vero obiettivo, è lontano ancora 3 punti di share. Non dimentichiamo infatti, che Pomeriggio 5 dovrebbe ambire a battere il suo competitor, La vita in diretta, cosa che però, almeno per il momento, appare quasi impossibile.

Vediamo quindi i numeri del pomeriggio di ieri, 18 gennaio 2022, per capire come vanno realmente le cose in termini di ascolto, con i dati auditel del pomeriggio.

Gli ascolti de La vita in diretta: i dati del 18 gennaio 2022

La Vita in Diretta informa 2.428.000 spettatori con il 16.8% (presentazione 2.098.000 – 16.8%). La vita in diretta resta il programma più visto della sua fascia ma rispetto alla settimana precedente, perde un 200 mila spettatori che sono quelli che probabilmente, sono tornati fedeli a Canale 5.

Gli ascolti di Pomeriggio 5: i dati del 18 gennaio 2022

Pomeriggio Cinque a 1.782.000 spettatori (13.7%) nella presentazione, a 2.165.000 spettatori (14.5%) nel programma vero e proprio e a 2.157.000 (13.4%) nei saluti finali. Barbara d’Urso accorcia la distanze ma siamo ancora lontani dal Matano.

