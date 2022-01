Quarto Grado stasera su Rete 4: il giallo di Liliana

Dopo aver condotto l’ultima puntata di Quarto Grado dal balcone di casa sua, Gianluigi Nuzzi torna in diretta anche questa sera, su Rete 4, con una nuova puntata del programma in prime time. La squadra di Quarto Grado non si ferma e anche questa sera si andrà in onda puntuali come sempre alle 21,30. Al centro del programma a cura di Siria Magri il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita il 5 gennaio, in un bosco vicino a casa. I giorni passano ma non ci sono ancora novità clamorose in questa vicenda. Non solo, non ci sono ancora indagati per questo caso, e la procura non esclude che si possa trattare di un suicidio. Tutte le piste al momento, restano valide.

Quarto Grado anticipazioni: i casi di oggi 21 gennaio 2022

Il mistero resta, il suo è stato un omicidio o un suicidio molto anomalo?Il marito, Sebastiano Visentin, e l’amico del cuore di Liliana, Claudio Sterpin, si accusano a vicenda riguardo le responsabilità della sua tragica scomparsa. Sebastiano sembra essere convinto che Liliana sia stata spinta a togliersi la vita da qualcuno ma sono tante le contraddizioni nei suoi racconti. Importantissimi per arrivare alla conclusione del caso sono i movimenti della donna. Gli inquirenti, infatti, stanno indagando anche tramite le telecamere della zona. Inoltre, come rivelato nell’ultima puntata di ‘Quart Grado’, di fianco al cadavere della donna è stata trovata una borsetta nera e vuota. Mentre il cellulare e altri affetti personali erano a casa, all’interno di un’altra borsa che Visentin ha consegnato ai carabinieri. E’ davvero ancora tutto molto fumoso ma nelle prossime ore, si potrebbe anche arrivare a una svolta. E poi ancora il giallo di un’altra donna scomparsa, Silvana, che avrebbe lasciato la sua casa di Pavullo dicendo di avere un appuntamento dal parrucchiere, e poi nessuno l’ha più vista.

L’appuntamento con Quarto Grado è per questa sera su Rete 4 alle 21,30.

