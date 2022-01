Pierpaolo Pretelli positivo: salta Domenica IN, il messaggio social

Continuano gli imprevisti per Domenica IN. Il programma di Rai 1 per la puntata del 23 gennaio 2022, perde uno dei suoi protagonisti. Da un paio di mesi infatti, Pierpaolo Pretelli, è uno degli ospiti fissi di Mara Venier che lo ha voluto fortemente al suo fianco dopo la fine dell’esperienza dell’ex velino a Tale e quale show. Pierpaolo, questo pomeriggio, ha annunciato che non sarà presente a Domenica In nella puntata di domani, essendo risultato positivo al covid 19. Purtroppo, come accade ormai sempre più spesso, prendere il covid con questa variante è semplice, anche per chi, come Pierpaolo, ha tre dosi di vaccino. Il Pretelli sta bene, proprio perchè ha fatto tre dosi, ma avendo anche fatto un tampone di controllo, ha scoperto la sua positività.

Non è la prima volta che succede: la puntata speciale di Domenica IN del 26 dicembre saltò proprio perchè c’era una persona dello staff di Mara Venier positiva al covid. Questa volta probabilmente, Pierpaolo non è entrato in contatto diretto con nessuno o, come successo anche ad altri volti Rai, si andrà in onda lo stesso usando la mascherina FFp2. Vedremo domani che cosa succederà ma ormai ci abbiamo fatto l’abitudine: è successo ad Anna Falchi, è successo ad Alberto Matano e Serena Bortone la indossa ormai da una settimana a Oggi è un altro giorno. E’ l’unico modo che si ha per proteggersi ed è uno strumento utilissimo per il bene di tutti.

Pierpaolo Pretelli positivo al covid: le sue parole sui social

Ad annunciare che domani non sarà in puntata, proprio Pretelli dai social: “Ciao ragazzi purtroppo sono risultato positivo al covid ma faccio scudo con le mie tre dosi di vaccino. Mi spiace domani non essere con la mia Mara Venier ma torno presto a Domenica In”.

Pierpaolo rassicura tutti, sta bene e a Roma c’è anche la sua mamma che lo assiste!

