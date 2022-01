Gianmarco Saurino racconta il suo addio a Doc: “Se ne vanno sempre i migliori”

Ospiti a Da noi a ruota libera Gianmarco Saurino e Alberto Boubakar Malanchino, entrambi protagonisti amatissimi di Doc – Nelle tue mani anche se l’attenzione principale è sul primo, su Lorenzo Lazzarin. Nella serie tv è morto, l’abbiamo scoperto già nella prima puntata, con lui sono scomparsi la storia d’amore con Giulia e il sogno di diventare padre e il pubblico ha iniziato a vedere davvero il dramma del covid vissuto con gli occhi dei medici. Tutti si chiedono perché sia toccato proprio a Lorenzo Lazzarin di uscire di scena e mentre attendiamo di scoprire tutto e anche il significato delle prime anticipazioni dell’attore, lui scherza con uno dei luoghi comuni: “Se ne vanno sempre i migliori”. Di migliori Doc è pieno, il cast è eccezionale.

Perché è toccato morire proprio a Lorenzo Lazzarin?

“E’ una domanda che ci porteremo avanti ancora per alcune puntate ma la risposta è che Doc è una serie moderna all’avanguardia e spesso le serie nuove hanno anche una parte di crudeltà, la vita spesso è anche così. Non potevamo non trattare il covid, poi sulla scelta del personaggio che doveva morire non è una mia decisione, non dipende da me” spiega Saurino. I colleghi sul set non sono riusciti a fare a meno di lui, da Luca Argentero al simpaticissimo Spollon sono tantissimi gli scatti che fanno sorridere.

Pronto per le anticipazioni di Doc nello studio di Da noi a ruota libera c’è anche Malanchino. Il suo personaggio nella seconda edizione di Doc è particolarmente tormentato: “Perché c’è tutto il trascorso con Elisa e tutto il discorso del torno o non torno in Etiopia e poi c’è il covid, quindi una centrifuga di emozioni”. Che scelta farà? Partirà o resterà e cosa accadrà con Elisa? “Sento che non potrò sbottonarmi per un po’ di tempo… Sento il laser dello spoiler”. Forse potrebbe arrivare una anticipazione di Doc ma arriva Nek e porta via i due attori, sono attesi in corsia. Non si può dare nessuna anticipazione!

