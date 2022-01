Giovanna Botteri ha avuto il covid: “Sono stata male, sono una bronchitica cronica”

In collegamento dalla Francia Giovanna Botteri appare in gran forma ma Mara Venier dopo averle fatto i complimenti confida: “E’ stata male Giovanna”. Giovanna Botteri ha avuto il Covid e per lei non è stata una passeggiata, ringrazia i vaccini fatti altrimenti crede che sarebbe entrata in ospedale. Spiega che è una bronchitica cronica ma è riuscita a superare la malattia. Un tampone negativo l’ha resa libera, il vaccino l’ha salvata ma racconta anche che per il suo lavoro era inevitabile contagiarsi. Prima invita della Rai in Cina e poi in Francia dove fino a pochi giorni fa la situazione era davvero complicata. La variante Omicron è così contagiosa che sapeva l’avrebbe preso. Giovanna Botteri ha fatto la seconda dose a ottobre, avrebbe dovuto fare il booster a fine gennaio ma il covid è arrivato prima.

Giovanna Botteri a Domenica In

Non l’ha avuto in forma lieve e lo ripete: “Credo di essere stata salvata dal vaccino. Non ho fatto il vaccino in Cina, ma qui, con la seconda dose fatta a ottobre. Avrei dovuto fare la terza a fine gennaio, ma poi ho avuto contatti con positivi, colleghi e persone che ho intervistato… Soffro di alcune patologie polmonari, ho avuto febbre molto alta e tosse forte, se non fossi stata vaccinata sarebbe andata molto peggio”.

La Botteri racconta anche che in Francia tantissimi neonati sono finiti in terapia intensiva: “Il virus circolava moltissimo e c’è una certa quota di popolazione non vaccinata, che ha intasato gli ospedali. C’erano neonati che finivano subito in terapia intensiva, perché contagiati dalle loro mamme positive e non vaccinate”. Ospedali intasati e un alto tasso di no vax ma adesso lì la situazione sta migliorando, dopo un periodo davvero drammatico si inizia a tirare un sospiro di sollievo anche in Francia. Il peggio è passato anche per Giovanna Botteri, anche lei conferma che il vaccino l’ha salvata.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".