Boom di ascolti per Pomeriggio 5, vola anche Ore 14: i dati del 24 gennaio

Un pomeriggio bizzarro quello del 24 gennaio 2022, un pomeriggio caratterizzato dalle maratone televisive con i programmi dedicati alla prima votazione per il nuovo presidente della Repubblica. Mediaset ha fatto una scelta ben precisa: affidare l’informazione a Rete 4 e lasciare su Canale 5 la programmazione classica che il pubblico segue tutti i giorni. Una scelta che, almeno per la giornata di ieri, ha certamente premiato la rete, visto che tutti i programmi in onda, hanno incassato ottimi ascolti. E’ successo anche per Pomeriggio 5 che non si avvicinava a una media di 2,6 milioni di spettatori da tempo. Barbara d’Urso, senza La vita in diretta, si è ripresa lo scettro di regina di quella fascia. Ottimi ascolti quindi per Pomeriggio 5 mentre i programmi dedicati alle elezioni ( anche considerato il fatto che era quasi chiaro che il primo giorno non avrebbe portato alla scelta definitiva) non sono andati alla grande. Da segnalare anche l’ottimo risultato di Ore 14 che vola nel pomeriggio di Rai 2.

Su Rai 1 la maratona del TG 1 non brilla: gli ascolti

Iniziamo dal pomeriggio di Rai 1 stravolto il 24 gennaio 2022. Su Rai1 Il Paradiso delle Signore dalle 13:46 alle 14:26 ha raccolto 2.076.000 spettatori (13.5%). A seguire Speciale Tg1 – Verso il Quirinale dalle 14:25 alle 19:55 realizza un ascolto di 1.906.000 spettatori con il 12.5% (all’interno il Tg1 alle 16:47 è visto da 1.784.000 spettatori con il 14.2%).

Passiamo a Canale 5 dove invece la programmazione è rimasta la solita.

Boom per Pomeriggio 5: Barbara d’urso vola

Su Canale5 Beautiful conquista 2.703.000 spettatori (17.5%) e Una Vita 2.548.000 spettatori (17%), mentre Uomini e Donne sigla 2.889.000 spettatori pari al 21.6% (Finale a 2.457.000 e il 20.2%), Amici 2.273.000 spettatori (18.5%), Grande Fratello Vip 2.102.000 spettatori (16.9%) e Love Is In The Air 1.899.000 spettatori (14.7%). A seguire Pomeriggio Cinque parte bene per poi migliorare: 1.852.000 spettatori pari al 13.8% nella presentazione dalle 17:27 alle 17:38 e 2.657.000 spettatori pari al 17.1% dalle 17:41 alle 18:32. Non succedeva da tempo di avere questo genere di risultato.

Botto Ore 14 su Rai 2

Su Rai2 Ore 14 conquista 810.000 spettatori con il 5.5%, Detto Fatto incolla 607.000 spettatori con il 4.8% e Good Witch interessa 352.000 spettatori con il 2.5%. Il pubblico che generalmente segue Serena Bortone si è sintonizzato su Rai 2.

Mentana tiene botta

Su La7 Speciale TgLa7 – Elezione del Presidente della Repubblica dalle 14:17 alle 19:57 è visto da 782.000 spettatori (5.1%).

Su Rete 4 lo speciale elezioni non brilla

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 827.000 spettatori con il 5.7%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 589.000 spettatori con il 4.8%. A seguire Speciale Quarta Repubblica – Quirinale dalle 16:30 alle 18:55 interessa 401.000 spettatori con il 2.8%.

Passiamo alle altre reti con il sempre ottimo Geo

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 760.000 spettatori (5%) nel primo episodio, 775.000 spettatori (5.3%) nel secondo episodio e 628.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio. A seguire Young Sheldon ha conquistato 414.000 spettatori (3.2%), Big Bang Theory 375.000 spettatori (3.1%), Modern Family 277.000 spettatori (2.2%) e Due uomini e mezzo 289.000 spettatori (2%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.569.000 spettatori (16.7%); Aspettando… Geo arriva a 1.012.000 spettatori (8%) e Geo a 1.882.000 spettatori (12%).

