Se Amadeus risultasse positivo. Antonella Clerici pronta per Sanremo? “Prego vada tutto bene”

Da giorni gira la notizia che Amadeus avrebbe Antonella Clerici come sostituta. Si parla del festival di Sanremo che sta per iniziare e dell’eventualità in cui il conduttore ufficiale risultasse positivo. Tutto può accadere, nessuno è del tutto immune dal Covid e in tv ci sono programmi che hanno dovuto fare a meno di ospiti e anche presentatori. Sanremo però è ben più che un programma ed è proprio Antonella Clerici a rispondere sull’eventuale sostituzione di cui si chiacchiera: “Anche io l’ho letta come l’hanno letta tutti ma non so niente di questa cosa e infatti ho chiamato subito Ama e mi sono raccomandata”. La Clerici risponde a Il Fatto Quotidiano e racconta delle telefonata fatta subito ad Amadeus.

Antonella Clerici: “Sanno che siamo amici e apparteniamo alla stessa scuderia”

“Mi raccomando Ama mettiti lì nella tua bolla altrimenti guai” è questo che la Clerici ha detto al collega e amico augurandosi che stia sempre bene. “Credo l’abbiano detto semplicemente perché siamo amici, apparteniamo alla stessa scuderia di Lucio Presta ed è uscito tutto da lì” ma un attimo dopo anche Antonella Clerici riflette sull’argomento, perché tutto può accadere.

“E’ chiaro che con l’idea di famiglia ci si dà una mano prima tra di noi e credo sia uscito tutto da lì ma credo che Ama sia molto bravo a tutelarsi da tutti e da tutto. E’ vaccinatissimo, è molto controllato e deve assolutamente fare il suo Sanremo. Anche per l’amarezza dell’anno scorso, anche se è stato un grande Sanremo ma senza pubblico”.In questa edizione torna la festa, ci sarà un clima diverso e la Clerici si augura che tutto vada per il meglio. Non ci vuole pensare, non ne ha idea, non ne hanno mai parlato della condizione del presentatore positivo. “Mai preso in considerazione una sostituzione, magari il festival potrebbe essere rimandato” sono gli scongiuri di Antonella.

