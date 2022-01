Matrimonio a prima vista Italia 8, si formano 3 coppie: le anticipazioni

E’ davvero tutto pronto per Matrimonio a prima vista 8. L’amatissimo programma di Discovey sta per tornare in onda in chiaro anche su Real Time ma gli appassionati, che hanno un abbonamento a Discovery Plus possono già vedere i primi due episodi di questa ottava stagione ( la quinta prodotta in Italia da Discovery). In piattaforma infatti è possibile vedere in anteprima i primi due episodi di questa stagione 2022 del programma. Come sempre, nel primo episodio di Matrimonio a Prima vista Italia, si conosceranno i protagonisti. A differenza di quanto accaduto in passato, si inizia subito con la presentazione di chi parteciperà a questo esperimento, e quindi conosciamo subito le tre single e i tre single che hanno deciso di sposarsi a prima vista, scegliendo di mettersi in gioco in un esperimento che li porterà all’altare.

Chi invece non può vedere il programma in streaming dovrà attendere le puntate in chiaro: quando andrà in onda Matrimonio a Prima vista 2022? La prima puntata di questa ottava stagione del programma, la quinta by Discovery, sarà trasmessa su Real Time dal 18 febbraio 2022, manca quindi pochissimo. Ma in attesa di vedere questa nuova edizione del programma, conosciamo meglio tutti i protagonisti!

Giorgia e Antonio: sono la prima coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2022

Giorgia ha 28 anni ed è di Rieti, è un tecnico di circolazione extracorporea e lavora in ospedale. Anche lei ama passeggiare ed è legata alla sua famiglia. Trascorre il weekend dividendosi tra uscite con le amiche e andare allo stadio a vedere la Juventus; viene descritta dagli esperti come una ragazza pronta a mettersi in gioco, in passato però ha sofferto molto, perchè si è fatta travolgere da storie con uomini troppo dominanti. “Ho sempre messo l’altra persona davanti a me e anche davanti a chi mi voleva davvero bene” questo è un rimpianto di Giorgia. “Io penso che il principe azzurro esiste, ci credo ancora” commenta Giorgia. “Ammettere che ha bisogno di un uomo diverso da quelli che ha avuto in passato non significa che poi capirà di voler stare con un uomo così” hanno detto gli esperti.

L’uomo perfetto per Giorgia, secondo gli esperti, è Antonio.

Antonio, 29 enne di Castri di Lecce, è un rappresentante. Ha un bellissimo rapporto con la sua famiglia e un forte legame con sua sorella, ama l’equitazione e trascorrere il tempo con gli amici. Non si occupa solo del suo lavoro, quello di rappresentate del farmaco ma è anche un insegnante di equitazione. Vive in questo piccolo paesino del Salento, di circa 2000 anime e sa bene che la cosa potrebbe non piacere alla sua anima gemella!

Mattia e Cristina sono la seconda coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2022

Mattia, 34 anni di Bernareggio, nella provincia di Monza e Brianza. Libero professionista, si occupa di manutenzione di impianti elettrici a bassa tensione ed è molto soddisfatto del suo lavoro. Ama viaggiare, soprattutto se si tratta di avventure zaino in spalla; va in moto e gli piace ballare la salsa cubana. Si definisce uno sportivo, si allena in casa ed è una persona ottimista. “Se la vita fosse una persona, direbbe: giocatela” ha commentato Mattia nel suo video di presentazione. Per Mattia gli esperti cercano una persona mentalmente aperta e pensano che la sposa perfetta possa essere Cristina.

Cristina ha 30 anni, viene da Capriolo in provincia di Brescia ed è disoccupata al momento. Ha studiato giurisprudenza ma non ha concluso gli studi. Ha svolto diversi lavori finora e si è concentrata poi sul percorso da personal trainer. Cristina è figlia unica e ha perso entrambi i genitori, il suo grande desiderio è costruire una famiglia. Ha la passione per i viaggi e lo sport e ha una cagnolina, Olivia. “Sono una persona molto solare anche nelle situazioni più complicate” ha detto la ragazza. La morte dei suoi genitori le ha cambiato per sempre la vita, inevitabilmente e ha sempre cercato di cavarsela da sola. “Sono felice ma qualcosa mi manca” ha detto la ragazza nel suo video di presentazione. Secondo gli esperti fino a questo momento ha avuto solo storie superficiali ma adesso è pronta a voltare pagina.

Giorgia e Gianluca sono la terza coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2022

Giorgia, 27 anni di Mondovì, provincia di Cuneo. Di lavoro da l’impiegata ed è laureata in giurisprudenza, voleva diventare avvocato ma ha abbandonato il praticantato. Ha un forte legame con sua mamma, le piace camminare e nuotare, “La sua storia familiare ha lasciato molto strascichi” hanno detto gli esperti. “Dovevo vivere con mio padre ma in realtà ho sempre vissuto con i nonni che sono stati i miei genitori” ha spiegato Giorgia. E” cresciuta cercando di fare meno male possibile agli altri. ” Adesso ha iniziato una nuova vita: senza fidanzato ma con un nuovo lavoro e una casa sua. Bisogna vivere senza fare quello che gli altri si aspettano da te: è quello che ha capito negli ultimi mesi.

Per Giorgia gli esperti hanno scelto Gianluca, un uomo intelligente e solido. Gianluca Ferrara ha 30 anni, viene da Nichelino, in provincia di Torino. Nella vita fa l’imprenditore, lavora nell’azienda di famiglia che produce porte d’interno. Per questo viene chiamato Geppi dagli amici. Anche lui è molto legato agli affetti e alla famiglia, ha un fratello e due sorelle. Gli piace andare a pesca e a cavallo, segue lezioni di ballo caraibico e si dedica anche al bricolage e alla lavorazione del legno. “Mi definisco anacronistico” ha detto Gianluca, visto che a lui piace ben poco di quello che fa parte di questo tempo.

Matrimonio a prima vista Italia 8: le anticipazioni del primo episodio

Il 18 febbraio andrà quindi in onda il primo episodio che dura circa un’oretta. In questo episodio, oltre a conoscere i protagonisti dell’ottava stagione del programma, vedremo anche le loro reazioni quando saranno convocati per conoscere l’esito del colloquio e scopriranno quindi, tramite le partecipazioni, la data del loro matrimonio. Poi assisteremo anche alla scelta dell’abito da sposa, questa volta le spose e gli sposi hanno potuto scegliere in modo autonomo il loro vestito. I futuri sposi poi, incontreranno i loro amici e i loro parenti e racconteranno di aver accettato di partecipare a Matrimonio a prima vista Italia!

