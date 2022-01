Amici 21 domenica si fa breve: Verissimo allunga, la Toffanin aiuta Maria

In questa era di grande imprevedibilità è successo che il covid 19 alla fine è entrato anche nella scuola di Amici 21. Non conosciamo i dettagli, visto che in modo ufficiale non è stato confermato nulla, ma è chiaro che la situazione si sia fatta parecchio complicata nella scuola, in seguito probabilmente ( secondo quelle che sono le indiscrezioni) a un aumentare dei contagi tra i ballerini professionisti. Una circostanza che avrebbe messo in stand by tutto, in attesa anche di capire se i ragazzi, stanno bene o meno, se si sono a loro volta contagiati oppure no. In ogni caso, domenica pomeriggio su Canale 5, non andrà in onda la classica puntata di Amici 21. Considerato che ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, possiamo escludere che i contagi abbiano riguardato in modo diretto tutti i protagonisti del talent, visto che Maria de Filippi era regolarmente a lavoro con la redazione di Uomini e Donne.

Il problema a quanto pare riguarda solo Amici anche se, dal poco che trapelerebbe da indiscrezioni, ci sarebbero solo dei positivi tra i ballerini, che starebbero comunque bene, nulla di preoccupante. Come anticipato ieri da Dagospia, Amici andrà in onda alla domenica ma con una puntata diversa dal solito. E oggi la conferma arriva anche dalla guida ufficiale di Canale 5 ( con la nuova programmazione per il 30 gennaio 2022) : Amici sarà trasmesso dalle 14 alle 15,30 una puntata di un’ora più breve del solito.

Amici 21 puntata breve domenica, Verissimo si allunga

Nel pomeriggio di domenica quindi, Silvia Toffanin avrà modo di andare in onda con una puntata più lunga che promette di regalare grandi emozioni. Per evitare di perdere l’ottimo traino arrivato dal programma di Canale 5, Verissimo prenderà la linea alle 15,30 per una puntata che durerà quindi almeno un’oretta in più rispetto al solito.

Niente soap per spezzare ma gli straordinari per Silvia Toffanin che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 ancora più del solito! Per Silvia quindi prima sfida con la Domenica IN di Mara Venier e poi faccia a faccia con Francesca Fialdini, un pomeriggio diverso anche per chi ama poi le analisi auditel!

