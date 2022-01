Anche ad Amici 21 arriva il covid: salta la registrazione, in onda in modo inedito

E alla fine è successo, quello che poteva essere prevedibile. Maria de Filippi ha resistito per quasi due anni con tutti i suoi programmi. Eroicamente: da Uomini e Donne ( con centinaia di persone coinvolte) ad Amici, con oltre 20 persone in una sorta di bolla, passando anche per Temptation Island e C’è posta per te. Omicron però colpisce e arriva anche nelle sale di Amici 21. Da giorni si vocifera di un possibile caso di covid che ha causato lo slittamento della registrazione prevista per il mercoledì di questa settimana, cosa che è stata confermata pochi minuti fa in una News Flash di Dagospia a firma di Giuseppe Candela. E’ confermato infatti che sarebbero risultati positivi diversi ballerini professionisti. E che per questo motivi probabilmente, la puntata non è stata registrata, per fare dei controlli anche tra i ragazzi che in un modo o nell’altro, sono comunque entrati in contatto con i ballerini.

Erano risultate positive all’inizio del 2022 sia Lorella Cuccarini che Veronica Peparini, che non erano rientrate nella scuola di Amici 21 dopo le vacanze di Natale. E probabilmente, è successo lo stesso, con i ballerini che però hanno maggiori contatti con gli allievi. Un piccolo focolaio a quanto pare, nulla di grave perchè come già si leggeva ieri sui social, i ballerini stanno tutti bene e non hanno particolari sintomi.

Nelle passate settimane si era parlato anche del covid tra gli allievi ( per settimane Christian, Mattia e Crytical sono spariti dalla casetta). Ma in modo ufficiale, non era mai stato confermato nulla e anche questa volta, almeno per ora, non sono arrivati commenti o note ufficiali da parte della Fascino.

Amici 21 si va in onda ma non con il classico speciale del sabato

Secondo quanto ha riferito da Dagospia Giuseppe Candela, domenica pomeriggio in ogni caso, non si lascerà libero lo slot coperto dal talent di Maria de Filippi ma si andrà in onda lo stesso. Ci sarà una puntata speciale, non registrata in studio. Un montaggio. Non sappiamo molto altro per cui possiamo solo rinnovarvi l’appuntamento con il talent di Canale 5 per domenica come sempre alle 14. In attesa poi di capire se in modo ufficiale, anche Mediaset o la Fascino, commenteranno la vicenda.

