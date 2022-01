E’ sempre mezzogiorno salta anche oggi: Antonella Clerici tornerà con le ricette di Sanremo

Niente ricette, niente giochi telefonici, niente sorrisi spensierati. Rai 1 si fa seria anche in questa giornata, che per qualcuno potrebbe essere quella decisiva, in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica. Salta anche oggi, 28 gennaio 2022, l’appuntamento con E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice di Rai 1 però si prepara a tornare settimana prossima con delle puntate da non perdere. Antonella Clerici infatti sarà protagonista di una settimana di E’ sempre mezzogiorno dedicata a Sanremo 2022, che lo ricordiamo, prenderà il via il prossimo martedì. Il bosco di E’ sempre mezzogiorno, chiuso oggi per dare spazio a un nuovo speciale del TG1, si vestirà a festa la prossima settimana, e sarà invaso dalla musica del Festival. I protagonisti del programma di Rai 1 si preparano infatti a raccontare la storia di alcuni dei protagonisti storici di Sanremo ma anche a dare delle ricette a tema. E il tema non può che essere appunto Sanremo!

E’ sempre mezzogiorno salta anche la puntata del 28 gennaio 2022

Oggi quindi, il programma di Antonella Clerici non andrà in onda ma non è il solo a subire uno stop! La programmazione di questa giornata cambia da mezzogiorno: Monica Maggioni e il suo speciale Tg1 prenderanno la linea alle 12 per poi andare avanti fino alle 16. Salta quindi anche Oggi è un altro giorno per fare spazio alle ultime notizie sul possibile nuovo presidente della Repubblica. Alle 16 piccola pausa: va in onda Il Paradiso delle signore. Poi si continua con la classica programmazione del pomeriggio: la linea dovrebbe passare ad Alberto Matano, per una nuova puntata de La vita in diretta a meno che non ci siano cambi dell’ultimo momento.

Antonella Clerici torna in onda il 31 gennaio

La conduttrice quindi ci aspetta lunedì con una settimana dedicata al Festival. A proposito di Sanremo, si era anche detto che la Clerici potesse essere pronta a prendere il posto di Amadeus, qualora il conduttore risultasse positivo, cosa però smentita da Antonellina che fa solo il tifo per il suo amico Ama.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".