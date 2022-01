Ha avuto due volte il Covid Melissa Satta: “Due esperienze diverse”

A Verissimo Melissa Satta confida che ha avuto di nuovo il covid, la prima volta risale al novembre del 2020 mentre è stata contagiata la seconda volta poche settimane fa. La splendida Melissa sorride, sono state due esperienze del tutto diverso ed è serena proprio perché il secondo contagio è stato molto simile a un’influenza. E’ andata invece in modo ben diverso la prima volta. “Il primo l’ho chiamato covid, con il suo nome, perché sentivo di avere preso qualcosa di diverso e invece la seconda volta è stata una normale influenza” le sue parole ci rendono tutti un po’ più sereni, sono la conferma ulteriore che tutto sta andando nel verso giusto, che i vaccini funzionano.

Melissa Satta ha avuto il covid per la seconda volta con suo figlio Maddox

Anche questa volta Maddox è risultato positivo con lei, il bambino non ha mai avuto problemi, anzi era felice di potere rimanere in vacanza con la mamma per un’altra settimana.

La prima volta la showgirl sarda è stata malissimo, con la febbre alta e la stanchezza perenne. Per una settimana non è riuscita ad alzarsi al letto, aveva paura di svenire, poi sono arrivi il bruciore al petto e la tosse. Insomma, non era per niente una semplice influenza.

Melissa Satta delusa delle critiche delle donne

Come spesso accade quando c’è una donna bella anche per Melissa Satta ci sono tantissime critiche. E’ tornata in tv e le critiche sono arrivate soprattutto da una donna. Un colpo basso, così lo definisce la Satta, perché è stato il contrario di quello che avviene quando diciamo che bisogna supportarci. Lei prosegue, va avanti con questo lavoro, in sinergia con le donne che vogliono la stessa cosa. E’ bellissima e non nega che l’aspetto esteriore le ha aperto le porte ma poi per andare avanti bisogna dimostrare altro e lei lo fa.

