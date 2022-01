I cantanti più interessanti di Sanremo 2022? Ornella Vanoni ha già i suoi preferiti

Tra gli ospiti di domenica 30 gennaio 2022 di Verissimo anche Ornella Vanoni. D’obbligo la sua presenza in tv e non solo nella settimana che precede il festival di Sanremo 2022, lei è una veterana, ha partecipato a ben otto edizioni, conosce la paura che regala quel palco, le emozioni ma anche il valore dei cantanti. Ornella Vanoni ha già i suoi preferiti e a Silvia Toffanin confida quali saranno i cantanti che seguirà con più attenzione. E’ reduce da un brutto incidente, una brutta caduta in treno che l’ha bloccata per più settimane. Adesso sta meglio, è in ripresa ed è piena di progetti da realizzare.

Ornella Vanoni seguirà Sanremo 2022

Questa volta non sarà tra i protagonisti del teatro Ariston ma non perderà una sola serata di Sanremo 2022: “Mi interessa Elisa. Achille Lauro insieme a Loredana Bertè potrebbero essere divertenti. Mi incuriosisce molto il pezzo di Morandi scritto da Jovanotti. E poi c’è Mahmood che è una persona di un’educazione e di una gentilezza uniche”. Sono i suoi nomi, sono i suoi artisti preferiti nella lunga lista di questa edizione.

“Le prime volte su quel palco mi sentivo morire. Poi piano piano la paura ha lasciato spazio solo all’emozione” confida a Verissimo e le sue emozioni sono poi diventate quelle di chi ascolta i suoi brani. Oggi come ieri Ornella Vanoni continua ad emozionare e ad essere sempre riconoscibile, un’icona che non conosce età.

Ieri è tornata sui social dopo l’assenza a causa dell’incidente, ha voluto raccontare tutto, i dolori atroci che ha sopportato e la riabilitazione per tornare in forma, per rimettersi in piedi e proseguire non solo con la sua musica. Al cinema è un’attrice incredibile, una nuova scoperta per molti.

L’appuntamento con Ornella Vanoni a Verissimo è per domani su Canale 5 alle 16:30. Poi seguiremo il festival di Sanremo e tutti gli artisti, ognuno ha i propri preferiti.

