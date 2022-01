Antonella Clerici in incognita a Sanremo 2022 in panchina con scongiuri?

Sembra proprio che la Rai abbia davvero messo in piedi il piano B che in qualche modo i diretti interessati hanno negati nelle ultime ore. Eppure, come si è visto anche dalle tante storie postate sui social dai protagonisti di E’ sempre mezzogiorno, la passata settimana sono state registrate le puntate che vedremo da oggi su Rai 1. Come mai rinunciare alla diretta in questi giorni così incandescenti? Il motivo sarebbe uno solo: Antonella Clerici è arrivata in incognito a Sanremo, dove, blindatissima, si prepara a un possibile subentro, qualora fosse necessario, al posto di Amadeus. Lo aveva annunciato la giornalista Leone da La Stampa una settimana fa. Lo aveva poi smentito in qualche modo la diretta interessata in una intervista. Oggi lo ribadisce anche Massimo Galanto in un articolo su Tvblog uscito pochissimi minuti fa.

Antonella Clerici sarebbe arrivata a Sanremo, pronta, laddove ce ne fosse bisogno ( in caso di positività di Amadeus) a entrare in campo, per dirla con una metafora calcistica. Il campo sarebbe il palco dell’Ariston.

Antonella Clerici è a Sanremo?

La conduttrice nelle ultime ore non ha postato nulla sui social, solo una storia in cui invita il pubblico a seguire le nuove puntate di E’ sempre mezzogiorno che torna in onda dopo la pausa causata dai tanti speciali dedicati alla politica della passata settimana. Nulla si sa, nulla sembra essere confermato. Se Fiorello è stato avvistato nei pressi dell’albergo in cui soggiornerà, diversa potrebbe essere la situazione per la Clerici, che potrebbe aver optato per una residenza isolata lontano dai clamori dei paparazzi.

La conduttrice si mostrerà nelle prossime ore? Amadeus confermerà questo piano B di cui tanto si parla? Staremo a vedere! A minuti inizierà la prima conferenza stampa di questo Festival e chissà, magari qualcuno azzarderà anche questa domanda! E Amadeus avrà gli scongiuri da fare, anche se chiaramente, potrebbe, purtroppo capitare.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".