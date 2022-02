Antonella Clerici: l’addio a Tito Stagno, la caduta di Alfio e la voglia di Sanremo 2022

Antonella Clerici entra nello studio di E’ sempre mezzogiorno, l’omaggio non è solo per Sanremo 2022 ma è anche per il festival che Alfio cade dai suoi trampoli. Il video della caduta di Alfio, le risate ma c’è un ultimo saluto da dare. Antonella Clerici non dimentica di omaggiare Tito Stagno, la voce della luna. Il giornalista aveva 92 anni, la conduttrice lo ricorda in quel famoso 20 luglio 1969. “Vorrei mandare un grande abbraccio a sua moglie. Era il 1969 ed io ero una bambina ma me lo ricordo e poi ho avuto il piacere di conoscerlo in altre situazioni”. E’ un ultimo saluto con il sorriso. Stasera inizia il festival di Sanremo 2022, la prima serata ricca di ospiti e canzoni. Antonella Clerici è entusiasta, ha accanto il simpaticissimo Alfio.

La caduta di Alfio a E’ sempre mezzogiorno

Alfio è vestito stile figlio dei fiori, un omaggio al festival di Sanremo, lui dice che più che altro è il figlio del fiorista. E’ del tutto a suo agio nella muova mise, in quel ruolo che fa sorridere lui ancora prima del pubblico. Ha delle zeppe incredibili ai piedi, la Clerici è preoccupata, adora il suo look e si augura che resti vestito così tutta la settimana ma che tolga le scarpe, i tacchi. Alfio non sente ragioni, resta così, sta in equilibrio, è capace.

Invece, basta un attimo e Alfio è già a terra. La regia in quel momento non inquadra la caduta ma la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno vuole fare vedere a tutti la caduta di Alfio. Grandi risate, come accade tra amici se qualcuno rotola a terra. Grande agilità, una inattesa agilità da parte di Alfio, anche questo fa ridere.

Sta tornando il vero buon umore e questa sera Sanremo 2022 darà a tutti la leggerezza che attendiamo da tempo.

La caduta di Alfio 😂Ho provato dolore al posto suo nel vederlo ruzzolare #ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/350BaKojnC — Cinguetterai 🎶💐 (@Cinguetterai) February 1, 2022

