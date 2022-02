Fabio Potenzano commuove Antonella Clerici parlando di figli che non arrivano

Settimana sanremese anche per E’ sempre mezzogiorno e l’emozione di Fabio Potenzano e Antonella Clerici rientra nella scelta delle canzoni importanti. Ogni chef questa settimana porta non solo la ricetta di un nuovo piatto ma anche la canzone di Sanremo che ricorda un momento importante della vita. Per Fabio Potenzano è Grande amore de Il Volo. Era il 2015, il presentatore era Carlo Conti e i tre ragazzi vinsero il festival. Antonella Clerici è ovviamente legata a Il Volo, sono nati grazie a lei, li segue come farebbe una mamma. Ma è l’emozione dello chef che commuove tutti. Potenzano ha scelto Grande Amore perché è l’anno in cui è nata sua figlia Anita.

Antonella Clerici ricorda le cure fatte per restare incinta

“Questa canzone è legata a un evento importante della mia vita e della vita di mia moglie, che è la nascita della mia bimba, di Anita. E’ arrivata nel 2015 dopo 8 anni, quindi un messaggio importante a tutte le coppie ‘Non arrendetevi perché arriva’” la voce spezzata di Potenzano colpisce la Clerici.

“Lo dici proprio a me… Io ci ho impiegato una vita con Maelle, ho fatto tante cure per averla” e Antonella Clerici l’ha anche raccontato in un libro, ha sempre parlato di quanto desiderasse diventare mamma. Spesso dice che è diventata mamma da grande e che è stata la sua mamma ad aiutarla dal cielo.

Un momento di forte emozione nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, dove si continua a suggerire ottime ricette mentre si chiacchiera di vita vera.

Tenerissimo lo chef Fabio Potenzano con il suo messaggio rivolto alle coppie che vorrebbero tanto avere dei figli ma non arrivano. Un attimo dopo proseguono insieme con la spiegazione della ricetta, si parla di altro, di Sanremo 2022, di canzoni che per ognuno possono diventare importanti e accompagnarci tutta la vita.

