Focus Ascolti Sanremo 2022 prima serata: Amadeus a caccia del 46% di share

Il tasto ascolti, quando si parla di Sanremo, è sempre dolente perchè ovviamente dal Festival ci si aspettano grandissime cose. Il problema è che se alla prima edizione di Amadeus, edizione da record, il confronto era con il Festival dell’anno precedente, poi tutto è cambiato. Il motivo? Il mondo è cambiato, travolto da una pandemia. Ed è per questo motivo che lo scorso anno abbiamo sentito dire da tutti i volti Rai che non sarebbe stato possibile paragonare gli ascolti di Sanremo 2021 a quelli di Sanremo 2020. E allora proprio oggi ci chiediamo: è quindi possibile paragonare gli ascolti di Sanremo 2022 a quelli della passata edizione? Lo scorso anno l’Italia era ferma, si viveva con il coprifuoco, la vaccinazioni erano appena iniziate e la paura del virus era tanta. Ma non solo. Il Festival è andato in onda a marzo, non c’era il pubblico in sala. Poche le persone per le strade di Sanremo, tra una zona rossa e l’altra. Insomma era anche quello, un altro mondo. Ed è per questo che a quanto pare, neppure quest’anno, potremo fare confronti. I numeri però sono numeri. E qualcosa potremo pur dirla anche sugli ascolti di questo Festival. Con spirito costruttivo, sia chiaro, perchè come spesso diciamo, i numeri non fanno la differenza.

Ed è forse quello che lo scorso anno non si riuscì a percepire. Perchè ad Amadeus, non si contestarono tanto i numeri, e quindi i risultati in termini di dati auditel, ma la mancanza di un filo conduttore nelle sue serate, la mancanza di un tema da sviluppare e le idee poco convincenti. Tutto questo chiaramente però, senza mai dimenticare che la Rai e Amadeus, con Fiorello al suo fianco, realizzarono un vero e proprio miracolo, andando in onda lo stesso, senza fermarsi e dando anche all’Italia intera qualche giorno di spensieratezza.

Che numeri dobbiamo aspettarci da questo Sanremo 2022? Che ascolti dobbiamo aspettarci? Il direttore di Rai 1 Coletta è stato chiaro: impossibile fare paragoni, a suo dire, non si dovrebbero mai fare visto che un anno dopo, tutto può cambiare. Però lo ribadiamo, i numeri sono numeri. E allora facendo un passo indietro, in attesa di scoprire quelli che saranno i dati di ascolto di questa prima serata del Festival di Sanremo, vediamo quale risultato ottenne Amadeus con il suo Sanremo Bis e che cosa ci si può quindi aspettare dalla prima serata di Sanremo 2022 in termini di ascolti.

Sanremo 2022: l’obiettivo potrebbe essere il 46 % di share

Come detto, difficile fare un confronto con lo scorso anno, quando la prima serata del Festival fu vista da oltre il 46% di share. Potrebbe essere questo l’obiettivo? Ricordiamo che nel 2020, anno che teoricamente dovrebbe essere quello da poter meglio paragonare alla situazione che viviamo oggi, il Festival volò con oltre il 52% di share e una media di 10 milioni di spettatori. Lo scorso anno si persero, nonostante tutto, 5 punti di share strada facendo.

Gli ascolti di Sanremo 2021 alla prima serata

Prima serata martedì 2 marzo:

Complessivo: 8 milioni 363 mila – 46,6%

Prima parte: 11 milioni 176 mila spettatori – 46,4%

Seconda parte: 4 milioni 212 mila spettatori – 47,8%

Picco d’ascolto alle 21.46: 13 milioni 950 mila spettatori

Picco di share alle 23.23: 51,9%

SANREMO START – 11 milioni 592 mila – 38,7%

PRIMAFESTIVAL – 7 milioni 841 mila – 27,8%

Interazioni social: 4 milioni nelle 24 ore (+31% vs 2020)

(Twitter: +58%; Instagram: +23%)

Si tratta della prima serata del Festival più commentata di sempre sui social.

Gli ascolti di Sanremo 2020 alla prima serata

Nel 2020, la prima serata (4/2) dalle 21.35-24.00 registrò un ascolto di 12.480 milioni di spettatori con il 51.2 % di share. La seconda parte ( dalle 00.04-01.27) fu vista da 5.697 milioni di spettatori con il 56.2 % di share e un ascolto medio pari a 10.058 milioni di spettatori con il 52.2 % di share.

