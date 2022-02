Ascolti Sanremo 2021, prima serata: Amadeus in bilico fra ritorno della platea e l’effetto deja-vu

Dopo il nefasto 2021 che ha visto i dati Auditel di Amadeus in discesa rispetto al suo esordio nel 2020, ora vien giustamente da chiedersi come saranno gli ascolti di Sanremo 2022. Quest’anno il programma è finalmente tornato “in presenza” con una platea piena, senza applausi registrati e con il calore del pubblico come nelle grandi prime serate Rai a scaldare gli annunci e gli sketch a cui si è prestato il fido padrone di casa. Eppure, nonostante questo, sembra che la prima serata non abbia avuto particolari guizzi: questo potrebbe aver danneggiato la resa finale dello show.

Sì perché di fatto la prima serata del Festival di Sanremo 2022 è stata tutto sommato un po’ un deja-vu, ovvero la sagra del già visto: per l’ennesima volta è tornato Fiorello a fare battute sul Covid, abbiamo rivisto i Maneskin esibirsi sul palco, abbiamo persino rivisto Nino Frassica in divisa riciclare una gag fatta poche settimane fa a Che Tempo Che Fa. Ma tutto questo può essere confermato o ribaltato dai risultati Auditel che decreteranno il successo o l’insuccesso di questo calcio d’inizio della kermesse.

Ascolti Sanremo 2021: una prima puntata noiosa?

Se già quanto raccontato nel precedente paragrafo non sembra giocare a favore di questo Amadeus Ter, dobbiamo anche aggiungere che la decisione di portare sul palco Ornella Muti durante la serata inaugurale dello show non è sembra esser stata una idea così brillante. Il clima già di per sé un po’ tiepidino respirato fra una esibizione e l’altra è stato ulteriormente ingrigito dalla presenza di Ornella Muti che, fra incertezze e sorrisi, non ha propriamente dimostrato di esser portata per calcare palchi di eventi televisivi così ritmati.

Ascolti Sanremo 2021: ecco i dati Auditel del 1 febbraio

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha già messo le mani avanti durante la conferenza stampa pre-Festival asserendo che periodi e pandemia renderanno le valutazioni di difficile comparazione. Eppure, cifre alla mano, i risultati sono i sueguenti: la prima puntata di Sanremo 2020 (il primo Festival di Amadeus) registrò ben 10 milioni di telespettatori pari al 52.2% di share; la prima puntata di Sanremo 2021, sempre presieduta da Amadeus, calò vistosamente ad 8.3 milioni di telespettatori pari a 46.6% di share.; la prima puntata di Sanremo 2022 ha registrato —*Articolo in aggiornamento*—

