Antonella Clerici a Noemi: “Per te qualche chilo fa, per me il contrario”

Sempre più entusiasta di Sanremo 2022 Antonella Clerici oggi ha ospite Noemi. In collegamento con E’ sempre mezzogiorno la cantante che al festival ha incantato tutti per l’abito, per la voce, forse non ancora del tutto con il brano “Ti amo non lo so dire”. La Clerici accoglie Noemi dicendole che la ama, ricordando il suo festival, anzi il festival di entrambe, era la prima volta anche per la cantante. “Per te qualche chilo fa, per me il contrario” è la prima frase che viene in mente ad Antonella Clerici, Noemi sorride cercando di negare ma è la verità. Sembrava una dea nel suo abito Alberta Ferretti effetto nude e spiega che le avevano detto di farlo svolazzare: “Io però non sono bravissima, ho fatto di tutto e mi sono divertita molto”.

Per Antonella Clerici e Noemi il primo Sanremo insieme nel 2010

Lo ricordano benissimo entrambe quel debutto. “Se è un sogno non svegliatemi” ha scritto la meravigliosa interprete riferendosi a questo festival, perché per lei ogni volta è un sogno ma quest’anno ancora di più.

“Ti amo non lo so dire ma poi si impara” è questo il messaggio del suo nuovo brano sanremese e Antonella Clerici continua ad ammirare anche la sua bellezza, quell’abito. “Alberta Ferretti mi ha concesso di poter scegliere però è bello perché sottolinea la canzone. Il pezzo è il vestito più importante e parla del cambiare, di scegliere una nuova fase della tua vita. Io spero sempre che gli altri mi capiscano e che colgano al volo le mie decisioni e tante volte non sono brava a recuperare questi rapporti ma ho la speranza che si riuscirà a dire ti amo e nonostante i cambiamenti gli equilibri si possono ricostruire”.

Stasera li riascolteremo di nuovo tutti i big in gara e venerdì la cover di Noemi di Aretha Franklin, Natural woman, la canterà per tutti: “Anche per gli uomini”.

