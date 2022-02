Gli ascolti del sabato: nuovo boom per C’è posta per te

Come saranno andati gli ascolti del sabato sera il 12 febbraio 2022? I dati auditel, per l’ennesima volta, premiano Maria de Filippi come regina del sabato sera con un altro boom per C’è posta per te: più di 5 milioni di spettatori davanti alla tv per una puntata che ha fanno molto discutere il pubblico sui social. Puntata che si è aperta tra l’altro, all’insegna del Grande Fratello VIP 6, con uno spottone di Maria per il reality di Canale 5. Tra gli ospiti infatti, non solo Luciana Littizzetto ma anche due ex protagonisti del reality di Signorini. Della serie: diamo spazio si a un volto Rai, ma poi ti becchi anche i vipponi fuoriusciti, come direbbe il direttore di Chi. E così ecco Francesca Cipriani, con il suo Alessandro e il man, Alex Belli, al quale va dato atto ( non solo di aver reso questa edizione del GF VIP chiacchieratissima) ma anche di essere molto autoironico e di prestarsi al gioco. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene: c’è lo spazio per la Rai, quello per il reality di punta e poi anche un po’ di Amici con Todaro e Tocca.

Si difende come può Tali e quali, un po’ sfortunato in questo rientro. La finale infatti era prevista per il sabato precedente a Sanremo ma la Rai aveva dedicato la serata alla politica lasciando che si parlasse della rielezione di Mattarella. Lo slittamento non ha fatto bene al programma di Carlo Conti. Il sabato sera conquista lo stesso risultato del venerdì

Ascolti 12 febbraio 2022: i dati auditel del sabato sera

Ennesima vittoria quindi al sabato sera per Maria de Filippi. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.30 alle 24.50, ha raccolto davanti al video 5.343.000 spettatori pari al 29.9% di share.

Tali e Quali, in onda dalle 21.33 alle 24.05, fa 3.594.000 spettatori pari al 18.1% di share .Su Italia 1 Il Cacciatore di Giganti hanno intrattenuto 1.030.000 spettatori (4.9%).

Su Rai2 FBI è stato seguito da 944.000 spettatori (4.2%) e FBI International da 1.024.000 (4.6%).Su Rai3 Insider – Faccia a faccia con il crimine ha raccolto davanti al video 941.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Agente 007 – La Morte può Attendere totalizza un a.m. di 645.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 460.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Sotto Assedio – White House Down ha raccolto 245.000 spettatori con l’1.2%. Su Nove Sirene: L’Assassinio di Melania Rea ha raccolto 319.000 spettatori e l’1.5% di share

