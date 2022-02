Con chi ce l’ha Antonella Clerici? Colori e frecciatine in diretta

Ieri Antonella Clerici è esplosa contro l’eccessiva pubblicità, che lei ha sempre rispettato, compreso e chiamato réclame, ma quando è troppo è troppo e dopo avere detto quello che doveva ha iniziato la puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno più scoppiettante che mai. Per un attimo i telespettatori hanno temuto che la Clerici non ci fosse ma aveva solo lasciato l’anteprima in mano a Lorenzo Biagiarelli, lei era già pronta dietro le quinte. Un lavoro di squadra che va ammirato, questo il successo sempre più forte di E’ sempre mezzogiorno ma oggi Antonella Clerici aveva bisogno di colore, ancora più colore del solito. E’ entrata in studio con la solita allegria ma con un maglioncino tutto colorato e con l’intenzione di lanciare un messaggio non solo al suo pubblico.

Antonella Clerici maglione a colori e il bisogno di allegria

“Abbiamo bisogno di colore e io ho bisogno di cose che mi rendono allegra… ormai io guardo solo le cose che mi rendono allegra e faccio le cose che mi rendono allegra” è il buongiorno della Clerici nel suo programma E’ sempre mezzogiorno.

“Dobbiamo essere postivi” ma non sembra si riferisca solo al periodo storico che tutti stiamo vivendo, sembra abbia voglia di dire altro. L’occasione arriva poco dopo quando entra in studio Daniele Persegani e cade a terra una ciotola di vetro. Daniele e Antonella guardano i vetri a terra, ridono, perché per fortuna non c’era niente dentro. E’ Alfio a prendere la scopa e pulire tutto. “Siamo una squadra organizzata, per questo funziona tutto” sottolinea la conduttrice ma cade anche altro ed arriva la frecciatina. “Oggi ci cade tutto, qualcuno ci pensa ce la tirano ma a noi ci rimbalza… torna indietro con gli interessi non vi preoccupate, torna a loro, a chi ci vuole male”. Un pensiero ad alta voce riferito alla polemica di ieri sulla pubblicità? Forse sì, forse no. Antonella Clerici è anche stufa di pensare a cose negative, ha voglia di viaggiare e andare avanti e non le piace il contrasto che si è creato con chi la pensa in modo diverso. Che succede?

