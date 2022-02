E’ ancora boom per Lea-Un nuovo giorno: ascolti d’oro per Rai 1, la Champions resta indietro

Il martedì sera consacra Rai 1 rete più vista. Non era facile, visto che Mediaset sfodera la carta Champions League ma il pubblico si è affezionato moltissimo a quanto pare, alle storie raccontate nella nuova fiction di Rai 1. Lea-Un nuovo giorno. La serie con Anna Valle e Giorgio Pasotti protagonisti ( ma con un cast davvero interessante tra certezze del piccolo schermo e giovani attori) sta piacendo moltissimo al pubblico. La seconda puntata in onda ieri, 15 febbraio 2022 ha registrato una media di ascolti superiore ai 5 milioni. Ottiene quindi un ascolto medio più alto di due fiction di punta, come L’amica Geniale 3 e Màkari 2. Non male per una serie che non è stata neppure così tanto pubblicizzata.

Non era scontato visto che in questo periodo sta andando in onda anche Doc-Nelle tue mani, ma la storia raccontata in Lea, è ovviamente molto diversa.

Ma vediamo adesso nel dettaglio i dati di ascolto relativi alla serata di ieri.

Gli ascolti del martedì sera: un altro boom per Lea-Un nuovo giorno

Tripletta per Rai 1 con la domenica sera, il lunedì sera e anche il martedì sera. Rai 1 rete più vista anche ieri con la seconda puntata di Lea – Un Nuovo Giorno che migliora rispetto all’esordio e conquista 5.086.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale5 l’ottavo di finale di Champions League PSG-Real Madrid ha incollato davanti al video 4.360.000 spettatori con uno share del 17.7%.

Su Rai2 la nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile parte da 1.729.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 Il libro della giugnla ha raccolto 1.349.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 #Cartabianca è visto da 785.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 840.000 spettatori (4.8%). Su La7 DiMartedì registra 1.186.000 spettatori pari al 5.6%. Nella sfida dei talk quindi, questa settimana vince Floris.

Su Tv8 Italia’s Got Talent segna 583.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Armageddon è seguito da 306.000 spettatori (1.6%). Da segnalare anche Real Time con primo appuntamento con una media di 440 mila spettatori e il 2% di share.

