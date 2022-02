Iva Zanicchi, l’unico bacio dato a suo padre è stato in punto di morte

Iva Zanicchi è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, ha sempre così tante cose da raccontare e Serena Bortone passa dalle domande sulla vita privata all’ultimo festival di Sanremo a cui ha partecipato. Nel suo passato l’amore per i genitori anche se a suo padre non ha mai dato un bacio se non in punto di morte. Iva Zanicchi non ha mai ricevuto un bacio da suo padre ma non per questo non l’amava. Racconta di quel giorno terribile ma allo stesso tempo bello perché poco prima di morire suo padre le chiese un bacio. “Lui stava morendo ed egoisticamente ho mandato via tutti, fratelli e la mia mamma e sono rimasta sola con lui” Iva Zanicchi sapeva che suo padre stava per morire ma gli altri non l’avevano capito. Confessa che è sempre stata un po’ egoista e anche in quel momento ha pensato a se stessa, voleva rimanere sola con lui.

Iva Zanicchi a Oggi è un altro giorno

“E’ stato il momento più orribile e bello della mia vita perché mio padre mi ha fatto un cenno e per la prima volta mi ha fatto segno che voleva un bacio, un bacio sulla fronte. E’ stata l’unica volta che ho baciato mio padre” racconta la cantante. Forse per suo padre Zefiro era un bacio di benedizione: “E’ la cosa più grande, più bella e tenera che mi porto dentro, scusate se vi ho rattristato con questo ricordo ma se volete vi racconto una barzelletta” così Iva cerca di riportare il sorriso ma non c’è bisogno di una barzelletta.

Un attimo dopo entrano in studio la figlia e la nipote, tre generazioni a confronto e per loro due la Zanicchi ha parole meravigliose. Sua figlia è per lei una donna eccezionale sotto tutti i punti di vista, come madre, moglie, come donna che ha scelto di seguire la famiglia dopo la laurea in psicologia. Adora sua nipote, anche lei canta ma forse non è la sua massima aspirazione. E’ la nipotina che da piccola rispose che la nonna era bravissima ma sputava quando parlava. Con Iva Zanicchi non si può non ridere.

