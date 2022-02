Zia Cri di nuovo assente a E’ sempre mezzogiorno per dei controlli

Quando Zia Cri non è nello studio di E’ sempre mezzogiorno i telespettatori che seguono il programma di Antonella Clerici in diretta si preoccupano. Non è la prima assenza in tv di Cristina Lunardini ma ovviamente è assente giustificata. E’ Antonella Clerici a spiegare al pubblico che Zia Cri non è presente e non lo sarà per tutto il resto della settimana perché deve fare dei controlli. Niente da nascondere, sono controlli legati ai malori e all’intervento che ha avuto qualche mese fa. Lei è la governante di E’ sempre mezzogiorno, conosce tutto del programma e interviene sempre quando c’è qualche problemino in cucina, lei si risolve sempre tutto, come accade nelle case di tutti dove c’è sempre la persona a cui si fa riferimento. Un intervento non da poco per Cristina Lunardini, un’operazione allo stomaco ma tutto è andato nel modo migliore, i controlli sono ovviamente necessari.

Come sta Cristina Lunardini, la dolce Zia Cri di E’ sempre mezzogiorno?

Sta benissimo, deve solo fare dei controlli, come ha spiegato la Clerici durante la puntata di oggi. Sono controlli legati all’intervento subito, normale routine. Chi segue da sempre E’ sempre mezzogiorno ricorda i giorni in cui la Lunardini non stava bene ma si ostinava a continuare, a lavorare, poi ha dovuto arrendersi, fatti i dovuti esami ha capito che doveva fermarsi per poi tornare in studio più forte di prima.

E’ vero che guardando il programma del mezzogiorno di Antonella Clerici è come entrare a casa di amici, farne parte e preoccuparsi o gioire per i protagonisti che ogni giorno vanno in onda su Rai 1.

Zia Cri in questi giorni seguirà i suoi colleghi, i compagni di lavoro comoda a casa. Ieri ha preparato le golose castagnole che subito sono sparite sul tavolo, la aspettiamo con la prossima ricetta facile e veloce, lunedì prossimo.

