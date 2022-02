Antonella Clerici: “Rilassatevi, siamo tutti nella stessa barca”

Mentre Fulvio Marino era con le mani nel suo impasto Antonella Clerici rifletteva sulle persone che da un po’ di tempo hanno iniziato a fare il pane in casa. Per la conduttrice è un modo per introdurre il messaggio di oggi. La Clerici in diretta con E’ sempre mezzogiorno trova sempre un modo, una frase per fare riflettere, lei lo fa con il suo pubblico, con i suoi protagonisti in cucina. Più o meno ciò che accade tra amici in cucina mentre si assaggia, si gusta, ci si ferma per chiacchierare. “Io spero sempre che si torni un po’ a valutare il nucleo della famiglia, lo stare insieme, che ci si rilassi un po’… come il pane… perché ce n’è davvero bisogno” ma non è tutto, Antonella Clerici ha anche altro da dire. “Io vedo queste fazioni, rilassiamoci un po’ che la vita è una…”.

Antonella Clerici e Fulvio Marino: “Fare il pane è terapeutico”

“Vedo tanta acredine in giro ma non ne vale la pena, siamo tutti nella stessa barca. La vita è una e quindi godiamocela, rilassiamoci come l’impasto del pane…” e Fulvio Marino la pensa esattamente come lei. La conduttrice non dice a cosa si riferisce, in questo periodo ha qualche pensiero in più ma ha anche già confessato che non ce la fa più, che come tutti dopo due anni di pandemia è stanca. C’è invece chi è sempre pronto a puntare il dito su una scelta, un atteggiamento, come se davvero ci fossero le fazioni opposte.

“Ma poi pensi e capisci quali sono le priorità nella vita – e conclude – sembra che ci siamo dimenticati tutto, noi abbiamo la memoria corta” e il riferimento non può che essere al periodo in cui eravamo quasi tutti chiusi in casa e tutti con tante difficoltà e la paura da superare. Più di una volta la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno si è rivolta ai suoi telespettatori dicendo che aveva gli stessi timori di tutti.

E’ vero, abbiamo la memoria corta, stiamo già dimenticando, e forse la pandemia ha cambiato alcune persone nel modo peggiore. Antonella Clerici ne parla perché è ciò che sente, che vive, che osserva, poco importa se a qualcuno non piaceranno i suoi messaggi… Rilassatevi.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".