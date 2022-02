La prof di latino di Pierpaolo Spollon: “L’ho bocciato non solo per i brutti voti”

La prof di latino di Pierpaolo Spollon a Oggi è un altro giorno mostra tutta la sua severità, è lei che ha messo i puntini sulle i per la bocciatura dell’attore quando frequentava il liceo scientifico. Spollon ammette che la scelta del liceo è stato un suo errore, ogni anno si presentavano quei 3 ed era rimandato ma in terza è arrivata anche la bocciatura. “Mica solo per il latino ti ho bocciato” tuona ancora la prof in collegamento. “Varie materie hanno contribuito alla sorte nefanda” ma il giovane medico di Doc- Nelle tue mani sa bene che la sua prof ha fatto di tutto per bocciarlo. I voti non li dice la prof ma svela che insieme alle brutte valutazioni Pierpaolo faceva anche altro: faceva divertire tutti in classe.

La prof di Spollon a Oggi è un altro giorno: “Sapevo che perdevo il divertimento nell’ora di lezione”

Ha dovuto fare il suo mestiere di prof ma ammette: “Sapevo che perdevo un elemento di punta e anche il divertimento nell’ora di lezione perché lui era così come è adesso”. Colto, preparato, attore amatissimo, Pierpaolo Spollon che va male a scuola è una rivelazione. Lui tira fuori la verità: “Io quell’anno ho scoperto l’amore e la vespetta di mio padre avrà fatto 15mila chilometri avanti e indietro e non c’era spazio per il latino…” la colpa è quindi dell’amore.

Per dire ai suoi genitori che era stato bocciato Pierpaolo ha fatto un lungo lavoro di preparazione ma non solo con loro. E’ stato bocciato in terza e lui durante l’anno scolastico già si presentava nella seconda e anticipava ai prof e ai ragazzi che l’anno successivo sarebbe stato in classe con loro.

Lo stesso ha fatto con la madre, la preparava dicendo che qualcosa magari sarebbe successo, che l’anno non stava andando benissimo.

Poliedrico Pierpaolo Spollon, come i grandi artisti, passa dalle risate che fanno piangere al romanticismo di una canzone da cantare con la chitarra, all’improvvisazione, poi ancora risate. Appuntamento a stasera con una nuova puntata di Doc!

