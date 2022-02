Zakia Seddiki vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio: “Ancora non credo a quello che è successo”

Ospite a Verissimo la moglie di Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo durante un agguato. Zakia Seddiki è la vedova dell’ambasciatore italiano ucciso il 22 febbraio scorso. Quel giorno nella Repubblica Democratica del Congo doveva esserci anche lei ma non era partita solo perché la madre non poteva tenergli le bambine. Aveva rinunciato a quel viaggio, ad accompagnare il suo Luca, poi la terribile notizia. A distanza di un anno Zakia non riesce ancora a credere che sia successo davvero; alle sue figlie ha raccontato che il papà ha avuto un incidente e che il medico non è riuscito a salvarlo. E’ una mancanza che continua a fare male, le piccole lo sognano di continuo ma lei spiega che non ha più paura del futuro.

A Verissimo Zakia Seddiki, la moglie di Luca Attanasio ucciso in un agguato in Congo

Sarà ospite di Silvia Toffanin sabato 19 febbraio. “Non riesco a pensare a quel giorno, ancora non credo a quello che è successo. Ci siamo salutati con un messaggio d’amore come sempre. Io dovevo andare con lui, ma mia mamma non poteva tenermi le bambine e così sono rimasta a casa” e oggi la sua vita è inevitabilmente cambiata ma sa che la vita di suo marito può essere un messaggio per i giovani.

“Lo sento vicino, è una sensazione difficile da spiegare. Mi ha lasciato tanto e penso che la sua vita possa essere un messaggio per i giovani che ne hanno bisogno. Non ho paura del futuro, potevo averla prima, ma adesso no”. Per ricordare Luca è uscito il libro Luca Attanasio – Storia di un ambasciatore di pace scritto dal vaticanista Fabio Marchese Ragona, con la prefazione di Zaika.

Il loro amore è stato importante, così forte da riuscire a superare tutto, anche la diversità culturale e religiosa: “Mi ha amato tanto e so che continua a farlo anche adesso, ovunque sia”.