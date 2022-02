Antonella Clerici e Mara Venier in cucina insieme: “La casa del mezzogiorno è sempre aperta”

Antonella Clerici ha pensato ad un nuovo spazio nel suo E’ sempre mezzogiorno e Mara Venier si sente tagliata fuori dalla sua amica. Lei non ha ancora ricevuto l’invito dalla Clerici che però ha già avuto ospiti nel bosco e in cucina Benedetta Parodi e Giovanna Civitillo. Uno spazio che piace molto al pubblico, un altro desiderio realizzato per la conduttrice nel suo programma del mezzogiorno. Quel tavolino nel bosco adesso ha una vera motivazione, non bisogna solo attendere Angela Frenda una volta a settimana ma ci sono anche le amiche di Antonella Clerici o le donne che fanno parte del mondo dello spettacolo che lei stima e che vuole ospiti. Mara Venier spontanea più di tutte le chiede: “Anto… ma io quando vengo a cucinare con te???”.

Antonella Clerici risponde a Mara Venier

“Amore quando vuoi, la casa del mezzogiorno è sempre aperta per te” è la risposta della padrona di casa che conosce benissimo la Venier. In passato hanno lavorato insieme ma non era amiche del cuore, poi con il passare degli anni sono cresciute entrambe e oggi sono molto legate. Tra i loro sogni c’è anche quello di condurre un programma insieme, ma forse resterà solo un sogno o forse non è un vero desiderio.

Arriverà presto il turno di Mara Venier ospite di E’ sempre mezzogiorno? La conduttrice di Domenica In si sposta con gran facilità tra Roma e Milano, non sta mai ferma. Lei cucina davvero ed è anche molto brava, magari a differenza delle altre ospiti di Antonella potrebbe anche preparare uno dei suoi piatti preferiti, magari le pizzelle napoletane che adora e che sono quasi sempre presenti nelle sue cene a casa con gli amici.

Anche i follower non vedono l’ora di vederle insieme in cucina, una puntata di certo da non perdere.