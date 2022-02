Teo Mammuccari: “Sono un padre preoccupato perché vorrei che mia figlia crescesse con dei valori”

Teo Mammuccari padre diventa serio, a Verissimo esita un attimo prima di rispondere alle domande di Silvia Toffanin su sua figlia, è in imbarazzo. Quando parla di Julia non può scherzare e mentre la conduttrice commenta che il meglio di Teo Mammuccari lo conosce e lo vede solo figlia, che è un padre tenero e dolce, l’imbarazzo aumenta, è un Teo che non conosciamo. “Papà io ho il mio modo di pensare e non me lo devi cambiare” sono le parole di Julia quando era molto piccola e Teo l’ha sempre rispettata. Gli sembra strano parlare di cose così serie ma parlando di sua figlia Julia gli viene semplice. Racconta della sua personalità: “I figli hanno una loro anima, penso che quando nascono hanno già una loro personalità, dobbiamo solo aiutarli nel loro percorso. La vita dei figli non va decisa, ma accompagnata ed è quello che cerco di fare con Julia, anche se non è semplice perché poi attorno a lei c’è il mondo che può invece condizionarla”.

Teo Mammuccari a Verissimo

“Sono un padre che rispetta il percorso che lei vuole fare ma non è facile perché intorno c’è il mondo”. Si preoccupa degli altri, è la sua paura perché è degli altri che non si fida ma è il timore che hanno tutti i genitori. Julia ha un fidanzatino ma Teo Mammuccari non è geloso, non dice molto per rispettare la privacy di sua figlia ma è tenero nel parlarne.

“Io non sono geloso, sono preoccupato perché vorrei che crescesse con dei valori, per esempio io ci tengo tanto alla dignità e all’educazione. Per esempio, quando vedo i bambini che sono maleducati io mi sento male, non ce la faccio”. Nessuna battuta, nessuno scherzo, nessuna voglia di non rispondere, e un Teo Mammuccari che non avevamo mai visto.