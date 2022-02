Gli ascolti del sabato, Affari tuoi formato famiglia vs C’è posta per te: chi vince?

Sfida inedita al sabato sera, nuova missioni impossible per Amadeus: provare a dare ascolti brillanti al sabato sera nonostante la concorrenza che arriva da Canale 5 con un C’è posta per te da record !Una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5 partita sabato 19 febbraio 2022: da un lato Affari tuoi formato famiglia iniziato subito dopo il TG1 e dall’altro C’è posta per te, classica formula perchè come si suol dire, programma che funziona non si cambia. Il pubblico si sarà appassionato prima al percorso della giovane infermiera che insieme a tutta la sua famiglia ha giocato in una gara quasi perfetta, portando poi a casa 100 mila euro e poi alla gara dei vip che si sono divertiti nello studio di Rai 1, oppure anche questo sabato avrà preferito C’è posta per te? Il programma di Maria de Filippi è imbattibile ma, come ha dimostrato anche Carlo Conti con le prime puntate di Tali e quali, si può comunque cercare di tenere testa a un mostro sacro. Chiudere ad esempio con 4 milioni di spettatori e superare il 20% di share, sarebbe comunque un ottimo risultato, visto che si ha di fronte un programma che sfiora medie superiori ai 5,5 milioni di spettatori e picchi di share del 30%.

Gli ascolti del sabato sera: ecco i dati auditel del 19 febbraio 2022

Amadeus, che rende d’oro tutto quello che tocca, farà anche respirare il sabato sera di Rai 1 portando ottimi ascolti? Va dato atto al conduttore: il programma non è male ma, con quella formula, si perde un po’ la suspence che c’era nel formato da 40 minuti. Diluirlo in quasi un’ore a mezza di puntata, senza particolari colpi di scena, innovazioni, potrebbe non bastare a incuriosire il pubblico.

Gli ascolti di Affari tuoi formato famiglia: i dati della prima puntata

3.6mln per la prima puntata di Affari tuoi formato famiglia col 17% di share per Amadeus. Niente da fare per Rai 1 che non super neppure il 20% di share.

Gli ascolti di C’è posta per te: i dati del 19 febbraio 2022

Vola ancora sopra i 5 milioni di spettatori C’è posta per te con il 27 % di share nella serata di ieri. Precisamente: 5.005.000 spettatori con uno share del 27.4%.

Vediamo le altre reti.

Su Rai2 F.B.I. fa 1.030.000 spettatori (4.5%) e F.B.I. International 897.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Il GGG – Il grande gigante gentile ha intrattenuto 949.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Insider – Faccia a Faccia con il Crimine ha incollato 1.201.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Casino Royale totalizza un a.m. di 668.000 spettatori (3.5%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 563.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 Red Zone – 22 miglia di fuoco segna 238.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cercando Elisa – Il Delitto Claps è seguito da 280.000 spettatori (1.3%).