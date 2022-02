C’è posta per te e poi…Maria Paola e Leandro voltano pagina: nessun ritorno di fiamma

Era abbastanza chiaro che Maria Paola volesse dimenticare tutto il dolore dell’ultimo anno. Non a caso, nella puntata di C’è posta per te in onda il 19 febbraio, la ragazza aveva deciso di chiudere la busta. Il pubblico era schierato ovviamente dalla parte di Maria Paola che aveva coraggiosamente, raccontato tutto il dramma vissuto durante il primo lockdown. Era stata male, aveva iniziato a soffrire attacchi di panico per via della situazione che si stava vivendo. Non riusciva a lavorare e in questo periodo complicato, non aveva nessun appoggio da parte di Leandro, il suo fidanzato. Come se non bastasse, nel momento per lei più complicato, quando non riusciva neppure a uscire dalla sua stanza, arriva un’altra batosta. Il tradimento di Leandro. Maria Paola lo perdona, forse perchè si sente persino in colpa per quello che sta succedendo nella sua vita. Inizia quindi un nuovo atto di questa relazione ma le cose vanno sempre peggio. Leandro, un anno dopo aver commesso diversi errori, quando ha perso Maria Paola, scrive a C’è posta per te convinto che lei voglia stare di nuovo con lui. Chiede l’aiuto di Maria e scrive una lettera. Dimentica però di raccontare molti dettagli che Maria Paola rivela. E’ decisa questa ragazza che tanto ha sofferto a non voltarsi indietro. Chiude la busta, pronta a riprendere in mano la sua vita.

La storia di Maria Paola e Leandro: che cosa è successo dopo C’è posta per te?

E dopo C’è posta per te che cosa è successo? Come sempre i segugi del web non si lasciano scappare niente e non si lasciano sfuggire nessun dettaglio. Grazie ai social dei due protagonisti di questa storia, è stato possibile scoprire che cosa succede oggi nelle loro vite. Non c’è stato nessun ritorno di fiamma.

Iniziamo col dire, che probabilmente la puntata di C’è posta per te vista sabato, era stata registrata in estate o comunque non più tardi di settembre. Sono passati quindi diversi mesi da quel momento e sembra che per entrambi, la vita sia andata avanti. Secondo quanto si evincerebbe dai profili social di Maria Paola e di Leandro, entrambi avrebbero una nuova relazione. Chi conosce il giovane, spiega che la ragazza con cui si è fidanzato adesso, sarebbe uno dei flirt avuti mentre era ancora impegnato con la sua ex. Anche Maria Paola avrebbe voltato pagina con un altro ragazzo.