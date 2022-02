L’abbraccio tra Antonella Clerici e Zia Cri in un momento difficile da superare

Il bentornato di Antonella Clerici a Zia Cri ha dato il via ad emozioni che entrambe non sono riuscite a trattenere. Cristina Lunardini è stata assente qualche giorno dallo studio di E’ sempre mezzogiorno per un controllo dopo l’intervento subito di recente. Solo un controllo di routine, non è certo quello il motivo dell’emozione sciolta in quell’abbraccio. Antonella Clerici termina il gioco “Pentola o dispensa” e si dirige da Zia Cri: “So che è stato un fine settimana di scatoloni, di ricordi, di pensieri ma è meglio lasciarsi tutto alle spalle… quando si chiudono gli scatoloni si chiude un po’” ed è su queste parole che la meravigliosa Lunardini si commuove e fa piangere anche la conduttrice. A ruota tutti gli altri e Lorenzo Biagiarelli arriva con i fazzoletti di carta. Un attimo di fatica nel riprendersi, un sospiro e la giusta considerazione che nel programma si ride sempre ma ognuno ha la propria vita con gli alti e bassi di tutti e Antonella Clerici racconta sempre un po’ tutto.

E’ sempre mezzogiorno, l’emozione di Zia Cri

Nessun dettaglio sul passato di Zia Cri, sugli scatoloni chiusi ma in questi mesi tra una battuta e l’altra qualcosa hanno raccontato. La Clerici cerca di consolare la sua dolce amica, le ricorda che ha un cane meraviglioso e dei nipoti stupendi. Daniele Persegani conosce tanti anni la Lunardini, come sempre le fa tornare il sorriso ricordandole che bisogna iniziare a pensare all’estate e agli ombrelloni che tra poco si apriranno.

Lacrime e risate, ricordi, tristezza e poi la gioia di preparare in cucina la crema fritta. Ancora una volta E’ sempre mezzogiorno è vita vera, quella che scorre puntata dopo puntata in cucina. I telespettatori del mezzogiorno di Rai 1 sono sempre più affezionati ai protagonisti del programma, anche questo è parte del successo di Antonella Clerici.