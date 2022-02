Grande Fratello VIP: Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassié assenti in studio, ecco il motivo

I numerosissimi fan di Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassiè sono rimasti stupiti nello scoprire che, nella puntata del 21 febbraio 2022, i due ex concorrenti del Grande Fratello VIP 6 non erano in studio. L’assenza in studio dei due ragazzi ha destato molto stupore in quando sono gli unici due a non essere seduti fra gli sgabelli in studio nella zona dei “vipponi fuoriusciti” come li chiama Alfonso Signorini.

A rivelate il retroscena circa la sua assenza, è lo stesso Manuel Bortuzzo attraverso i suoi profilo social ufficialei Il ragazzo ha spiegato: “Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata. Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo” ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram.

Grande Fratello VIP: Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassié assenti in studio

Oltre al messaggio che annuncia la sua assenza dagli studi per positività ad un test covid, Manuel Bortuzzo ha poi pubblicato un secondo messaggio nelle sue storie di Instagram con cui ha voluto celebrare i cinque mesi di relazione con Lulù Selassié (la fortunata concorrente che è stata eletta finalista solo pochi giorni fa).

Ma se le ragioni dell’assenza di Manuel Bortuzzo già le conosciamo, resta sotto il segno del mistero il motivo per cui Clarissa Selassié non era in studio fra gli altri concorrenti eliminati. Per quale motivo non era in trasmissione in supporto per le altre due sorelle? Una ragione ipotizzabile è anche Clarissa sia risultata positiva ad un test covid.

Non è una novità, infatti, che Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassié si frequentano nella loro vita privata proprio in virtù dell’amore che l giovane nuotatore nutre nei confronti della più piccola delle tre sorelle dalle lontane origini etiopi. Sarà stato proprio questo il motivo per cui anche lei non era presente in studio?

Probabilmente non lo sapremo mai, come può essere altrettanto probabile che sapremo notizie più sostanziose proprio nel corso dei prossimi giorni. Del resto, la prossima puntata di Grande Fratello VIP 6 è fissata per giovedì 24 febbraio 2022.