Cristel Carrisi, a Oggi è un altro giorno la sua vita da mamma

Da Zagabria Cristel Carrisi è in collegamento con Oggi è un altro giorno. “I miei figli sono tre, ne ho fatti tre sotto i 4 anni. Diciamo che loro stanno bene, io un po’ meno”. Che mamma è Cristel? Sembra così lontana dall’Italia anche perché sui social non pubblica quasi niente, non dice niente della sua vita privata. “Che mamma sono lo sto ancora scoprendo perché sono in attesa, il più grande ha 3 anni e mezzo, sogno che tutti e tre si allaccino le scarpe da soli” poi confida che cerca di essere una mamma empatica. “Alle fine è quello che vogliono, essere capiti, e quando si lamentano di qualcosa io cerco di mettermi nei loro panni perché è una tragedia che stanno vivendo in quel momento e non cerco di sminuire”. Dopo la separazione dei miei entrambe abbiamo lasciato Cellino e poi Cristel è andata a studiare in Svizzera. Voleva allontanarsi dall’Italia per stare lontana da tutto quello che stava succedendo dopo la separazione di Al Bano e Romina. Una separazione fisica tra le sorelle Carrisi ma poi Romina e Cristel si sono scelte come sorelle, come amiche. “Un’amica a cui non devo raccontare il mio vissuto perché l’ha vissuto con me” e sono le parole di Romina che fanno commuovere Cristel che afferma che è così, che per sempre sua sorella sarà la sua compagna di viaggio.

Cristel e Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno

Da quando è diventata mamma Cristel è più emotiva, piange. “Io non ho pianto per 33 anni e poi negli ultimi 3 anni ho recuperato tutte le lacrime. Non sono più fragile ma sono più connessa e questo me lo ha insegnato mia sorella che è sempre stata la piagnona di casa. Sono diventata più sensibile mentre prima pensavo che essere vulnerabile fosse una cosa non bella e invece mia sorella mi ha insegnato che una persona che piange è più forte e si connette con se stessa” confessa Cristel.

“Mio padre ci ha insegnato che non si piange e siamo state un po’ traumatizzate delle emozioni” ammette Romina che però ricorda che lei doveva piangere come continua a fare ancora oggi sia quando è felice che quando sta male.