Che peccato gli ascolti bassi de L’amica geniale 3, si chiude al ribasso. Ottimo Che tempo che fa

Una serata complicata quella della domenica sera a quanto pare per L’amica geniale 3. Dopo il boom de La sposa, capace di incassare oltre 6 milioni di spettatori in prime time, la domenica non ha dato gli stessi risultati per la fiction di rai 1. Questa terza stagione non era iniziata sotto una buona stella: già la prima puntata era stata ostacolata dalla grande esclusiva di Rai 3, con l’intervista a Papa Francesco di Fabio Fazio. Gli ascolti sono sempre stati ben lontani dai record incassati con la prima e la seconda stagione, quando si parlava dell’Amica Geniale come di una serie evento. Siamo passati da una media di 7 milioni a una media di 4 milioni. Speriamo vivamente che questo calo, non porti anche a una quarta stagione in cui si possa investire meno e non si abbia la stessa qualità di Storia di chi fugge e di chi resta. Se è vero che L’amica geniale non è una serie per tutti, è altrettanto vero che si tratta probabilmente di uno dei lavori più accurati che va alla ricerca della perfezione anche del minimo dettaglio, visti in Rai. Sarebbe un peccato, visti gli ascolti ridimensionati, pensare anche di fare scelte di stile diverse per il finale.

Gli ascolti di ieri, 27 febbraio 2022, vedono comunque la fiction di rai 1 portarsi a casa il titolo di programma più visto della giornata, con una media di oltre 4 milioni di spettatori, ma scendere sotto il 20% di share in prime time, fa male. Si difende sempre benissimo invece Che tempo che fa che nella serata del 27 febbraio, ha scelto di non dare spazio alla comicità e al brio del Tavolo di Rai 3 ma di dedicare quella parte alle ultime notizie sulla guerra in Ucraina, informando il pubblico della rete che ha scelto di seguire il programma di Fabio Fazio. Prima però, si è strizzato l’occhio al pubblico della generalista, con una bella intervista a Maurizio Costanzo e a Maria de Filippi, in diretta dal salotto della loro casa romana.

Gli ascolti del 27 febbraio 2022: ecco i dati auditel di ieri

L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta vince la serata con una media di 4.191.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video 2.605.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.44 alle 22.18, ha raccolto davanti al video 2.770.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.21 alle 23.52, interessa a 1.852.000 spettatori con il 10% di share.

Su Rai2 Tg2 Post 1.481.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Geostorm 1.165.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 820.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 4.4% con 1.027.000 spettatori nella prima parte dalle 21.20 alle 22.55 e il 6.8% con 769.000 spettatori nella seconda, dalle 23.00 alle 25.12. Su Tv8 Premonition è la scelta di 254.000 spettatori (1.1%) mentre sul Nove Sono romano ma non è colpa mia segna l’1.4% con 288.000 spettatori.