La Pupa ed il Secchione 2022: Barbara D’Urso svela cast e giuria

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha rivelato in anteprima i nomi dei concorrenti vip che faranno parte de La Pupa ed il Secchione Show. L’edizione 2022 del popolare format targato Mediaset sarà quindi rinnovata con l’introduzione di personaggi famosi e molto conosciuti dal pubblico televisivo italiano. Tale per cui da show vero e proprio, il format assumerà la veste anche di reality. Chi saranno quindi i frtunati vipponi a partecipare alla nuova edizione de La Pupa ed il Secchione? Stando alle indicazioni fornite dalla popolare conduttrice di Canale 5 nel cast ufficiale ci saranno Flavia Vento, Nicolo’ Scalfi. Ed ancora Aristide Mainati, Francesco Chiofalo e Paola Caruso. Il programma prenderà il via dal 15 marzo su Italia 1. A giudicare le Pupe e i Secchioni ci sarà una giuria d’eccezione formata da Antonella Elia, Federico Lauri, meglio conosciuto con il nome d’arte Federico Fashion Style. In aggiunta ci sarà anche una terza persona la cui identità è ancora misteriosa.

La Pupa ed il Secchione 2022 ultime notizie: le novità

A spiegare gli elementi di novità introdotti nell’edizione 2022 de La Pupa ed il Secchione è stata la conduttrice Barbara D’Urso, che ha dichiarato: “Sarà un mix tra reality, storie e puro divertimento”. I telespettatori di Italia 1 vedranno quindi un format del tutto nuovo con tanti elementi innovativi, che nulla hanno a che fare con le precedenti edizioni del programma. Unire gli elementi tipici del format con quelli del reality è una bella sfida per Barbara D’Urso, che forte di tanti anni della conduzione del Grande Fratello, riuscirà sicuramente a vincere. Anche quest’anno pupe e secchioni dovranno affrontare tante prove divertenti. In parallelo ci saranno anche dei momenti di racconto personale e più intimi che via via si evidenzieranno nel corso delle settimane. Il martedì sera i ragazzi avranno la possibilità di uscire dalla villa in cui sono confinati, per andare negli studi televisivi dove troveranno oltre a Barbara D’Urso, anche una giuria pronta a criticarli. Restituendo così al telespettatore lo show, più che il reality. Tra le altre novità introdotte dalla nuova edizione anche la diretta ed il daytime.

La Pupa ed il Secchione show: Soleil Sorge nel cast?

Nelle ultime ore si è parlato molto dell’identità del terzo giudice. I rumors che circolano in rete riferiscono che la terza giurata de La Pupa ed il Secchione show potrebbe arrivare direttamente dal Grande Fratello Vip 6. Soleil Sorge, una volta conclusa l’esperienza all’interno della Casa di Cinecittà, potrebbe quindi unirsi all’edizione 2022 del popolare programma di Italia 1. Per quanto riguarda invece le pupe tra i nomi non ancora confermati riechieggiano quelli di Asia Valente, Mila Suarez ( ex di Alex Belli) e Maria Laura De Vitis (ex di Paolo Brosio).

Puntate e quando inizia

L’edizione 2022 de La Pupa ed il Secchione Show andrà in onda per otto puntate. L’appuntamento con Barbara D’Urso ed il popolare format è quindi per martedì 15 marzo in prima serata su Italia 1. Nella stessa serata Canale 5 invece trasmetterà le partite di calcio a eliminazione diretta della Champions League e una semifinale di Coppa Italia.