Emanuel Caserio ricorda come è morto il fratello Edoardo

La morte de fratello Edoardo è un dolore che Emanuel Caserio aveva già in parte condiviso a Oggi è un altro giorno. Oggi l’attore de Il paradiso delle signore era in studio con sua madre, anche per ricordare il fratellino che è scomparso quando aveva solo 10 anni, portato via da un tumore ai reni. E’ ancora e sarà sempre forte il dolore per la sua morte. Emanuel Caserio all’epoca era appena maggiorenne, era un ragazzino, ricorda suo fratello come un piccolo genietto, dormivano in camera insieme, ricorda tutto di quel periodo, della malattia.

Il piccolo Edoardo avvertiva un dolore all’altezza dei reni

I medici scoprirono velocemente la malattia, asportarono il rene e per Edoardo iniziarono i cicli di chemio e radioterapia. Con il controllo successivo scoprirono che il cancro c’era ancora e aveva colpito le ossa, non c’era più niente da fare.

“Mi sentivo in colpa perché il dolore per la perdita di un fratello non sarà mai uguale al dolore per la perdita di un figlio” ma lui in parte giudicava i suoi genitori. La madre non riusciva ad avere la forza di reagire, ma anche suo padre che ogni sera riascoltava in camera da letto la vocina di Edoardo che aveva registrato sul cellulare. Emanuel si sentiva in colpa perché gli sembrava di giudicare il dolore dei suoi genitori.

Era un periodo nero per tutto, Emanuel Caserio ricorda che non c’era niente di positivo, che dopo la morte del fratello sua madre era caduta in una forte depressione, il padre aveva perso il lavoro e anche lui non lavorava. La reazione giusta è stata la sua, ha dato uno scossone a sua madre. Disse a suo padre che non voleva più vederla in quello stato e da quel momento lei ha reagito, si è rialzata per lui. Resterà sempre il vuoto che ha lasciato Edoardo ma Emanuel ha dato alla sua famiglia la ragione per vivere.