E’ sconvolta Anna Safroncik: “Non si intravede la luce”

A Verissimo Anna Safroncik parla della sua Ucraina, della capitale, dei luoghi che la guerra sta distruggendo, dei bambini malati di cancro che vanno salvati dalle bombe. “Rimani scioccato per ché sta capitando a te e a me sta ricapitando di rivedere i treni pieni di bambini, di vedere gente che corre e non sa dove andare. Mi è già successo e pensavo che questo scempio non accadesse più e invece…”. Anna Safroncik è sconvolta pensando alla Kiev dove è cresciuta e che la Russia sta ricoprendo di orrore. “Sono ancora sconvolta ma almeno ho avuto la gioia personale di avere mio padre e sua moglie sul divano di casa mia” Adesso sa che può aiutare gli altri, Anna può concentrarsi sugli altri perché in tanti hanno bisogno di essere salvati, pirati via. “Non si intravede la luce, sono stanca, avvilita” chiede aiuto a Silvia Toffanin perché è senza forze.

Anna Safroncik a Verissimo senza più lacrime e parole

“Sei confuso e non sai che fare, io vivo sempre con il telefonino in mano perché il mio cellulare sembra un centralino, tante le persone che mi hanno aiutato e sostenuto soprattutto per portare papà in salvo”.

E’ Giulio Berruti che le ha fatto capire che il padre doveva portarlo via subito dall’Ucraina. Lui non voleva andare via perché pensava all’Università, agli studenti che si stavano preparando da tempo, agli esami da fare. A sua figlia aveva chiesto una settimana e poi sarebbe partito per arrivare in Italia ma quella settimana non c’è stata perché tutto è accaduto all’improvviso.

“Io ho tutti lì, cugini, amici, zii, tanti che si sono trasferiti lì.. Io non mi sono ancora ripresa, per niente non mi vengono le parole. Come è possibile che l’umanità sia arrivata a questo punto, non abbiamo imparato niente, niente”.