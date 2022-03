Barbara d’Urso rivelazione shock da Verissimo: Pamela Prati ha chiesto più di 5 milioni di euro

Nella prima puntata di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, Pamela Prati era tornata a parlare del periodo durante il quale, la sua storia era praticamente l’argomento di giornata di tutti i programmi in onda in tv. E ovviamente, del Prati Gate, si era occupata moltissimo anche Barbara d’urso, in tutti e tre i suoi programmi. A Live-Non è la d’urso, a Pomeriggio 5 e anche a Domenica Live. La Prati più volte, ha detto di non aver gradito come Mediaset ha affrontato questa vicenda, tanto da essere poi arrivata a presentare una querela. Oggi, Barbara d’Urso, dallo studio di Verissimo, ha provato a fare chiarezza su questa vicenda, raccontando che cosa è successo.

Pamela Prati e la richiesta shock a Barbara d’Urso: 5 milioni di euro

Barbara d’Urso, parlando quindi di Pamela Prati, ha spiegato: “La signora Pamela Prati dice di avermi denunciato, ma non è stata proprio chiara. O forse è stata chiara, ma non ha sottolineato una cosa. Lei non ha fatto una denuncia penale, non si è rivolta al giudice penale, almeno insomma, ai miei avvocati dopo due anni non è arrivato niente. Però due anni fa si è rivolta subito al giudice civile.

La d’Urso ci ha tenuto a precisare, che per la Prati, tutto è una questione economica, almeno per come è stata impostata fino a questo momento la cosa. E ha aggiunto: “In pratica ha chiesto un risarcimento economico, voleva dei soldi. Parlava di un grosso danno biologico e anche uno morale, che secondo lei si aggira ben oltre i 5 milioni di Euro.” E ancora: “ In più un danno patrimoniale, per cui la somma aumentava. Quindi quella denuncia è arrivata subito, quella del giudice civile, per quanto riguarda quella penale, per stabilire la sua verità non c’è stata. La cosa penale è quella grave, quella civile si parla di soldi è un’altra cosa.”