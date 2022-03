Solo una manciata di minuti a Domenica IN per Serena Autieri: senza intervista, punge Mara Venier

Chi segue Domenica IN, soprattutto in questa stagione, sa bene che nel programma di Rai 1, può succedere di tutto, anche di vedere interviste lunghe 1 ora al primo ospite e poi non avere spazio per il resto. E’ un grande, grandissimo difetto del programma di Mara Venier ed è inutile negarlo. Se hai uno spazio di un’ora dedicato all’attualità, calibri i tempi dopo. O se non vuoi avere una carrellata di promozioni da fare, e dare lo spazio di una canzone a un ospite non lo inviti. E’ molto semplice. Succede invece, sempre più spesso, che chi arrivi nella seconda parte del programma, si ritrovi, come è successo oggi a Serena Autieri, solo a cantare una canzone, salutare e vedere un rvm che riduce il tutto a una marchetta televisiva. Uno spazio promozionale, che non racconta nulla di interessante allo spettatore. Oggi, il pubblico che ha visto lo spazio dedicato, è il caso di dirlo a Serena Autieri, che cosa ha avuto di diverso se non un copia incolla che si era già visto, tra l’altro, anche ieri nel programma del sabato? L’Autieri tra l’altro, nonostante i sorrisi di circostanza, la sua frecciata a Mara Venier l’ha fatta.

Entrando in studio, si è ritrovata subito con l’asta in mezzo a capendo che non ci sarebbe stato spazio neppure per una intervista, ha immediatamente lanciato una stoccata che i telespettatori hanno colto.

La battuta di Serena Autieri a Mara Venier non passa inosservata

Così la conduttrice, ha scherzato ( ma neppure troppo): “Quindi per avere una intervista con te devo venire alle 2” ha detto l’Autieri. Mara ha spiegato che purtroppo i tempi sono difficili da gestire e che non sa neppure lei quello che si farà dopo. Una candida ammissione che ormai da mesi, è il grande problema di un programma che va in onda senza una scaletta definita. E’ bello improvvisare, è bello sorridere. Ma non mancare di rispetto agli ospiti e anche al pubblico a casa. E non parliamo solo dell’Autieri che magari poteva anche risparmiarsi la frecciata, visto che di spazio per promuovere lo spettacolo ne ha avuto anche nel suo di programma. Proprio per questo però, mandare in onda solo un video che mostrava la storia di Rugantino, è stato praticamente inutile. Un po’ come tutto il blocco. Un peccato. Perchè teoricamente, chi sta a casa, non dovrebbe neppure accorgersi che si sta facendo della promozione e invece…Per l’attrice non era previsto neppure uno spazio con una seduta, tanto che è stata Mara a chiedere che fossero portare le poltrone. “No Mara ma lascia stare se andiamo di fretta” ha quasi suggerito la conduttrice di Dedicato…

Tutto poi si è concluso come capita sempre a tarallucci e vino. Tra sorrisi, baci abbracci e attestati di stima.