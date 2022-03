Matilde Gioli, l’incidente: “Mi ha spappolato cinque vertebre, sono stata graziata”

Ospite nello studio di Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera, Matilde Gioli ha ricordato l’incidente che le ha cambiato la vita, per lei un vero miracolo. La dottoressa Giulia che tutti adorano nella serie tv Doc – Nelle tue mani, ha rischiato di non camminare più. Non è la prima volta che lo racconta ma ogni volta Matilde Gioli si commuove ripensando a quel periodo, aveva solo 16 anni. Oggi vive la sua vita in modo pieno, si definisce iperattiva, in parte è anche per quello che le è successo. Era a Londra per una vacanza studio e un ragazzo di 100 chili molto alto si tuffò dal trampolino di cinque metri finendo sulla sua schiena. Matilde Gioli ha rischiato di diventare paraplegica, per più di dieci giorni ha temuto di non camminare più.

Matilde Gioli racconta il periodo più difficile della sua vita

“Mi ha spappolato cinque vertebre e sono stata a serio rischio paraplegia. Non potevano dirmi se avrei riacquistato sensibilità alle gambe. Dopo dieci giorni le gambe sono tornate a funzionare e ho ripreso in mano la mia vita…”.

Non si è buttata giù, anche se non era finita perché il percorso per tornare a camminare, la riabilitazione è stata molto lunga, ma per l’attrice che era un’adolescente la vita era cambiata assolutamente in positivo. “Questo non è il racconto di trauma, ma di un miracolo, perché sono stata graziata” confida alla Fialdini.

Aveva già spiegato che ha avuto bisogno di quasi due anni per recuperare. Ha dovuto lasciare lo sport, tutto, non solo l’adorata ginnastica ritmica ma non poteva frequentare luoghi pubblici, non poteva andare in auto, doveva fare attenzione perché la sua schiena era fragile, rischiava di danneggiarla. Chiusa in casa per lungo tempo con il busto, è stato un periodo difficilissimo che non può e non vuole dimenticare.