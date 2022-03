Enzo Iacchetti: “Mia madre mi manca, l’ho sempre amata”

Siamo abituati a vedere Enzo Iacchetti sempre pronto a prendere in giro gli altri, a fare divertire, ma quando parla di sua madre cambia espressione. Nell’intervista a Oggi è un altro giorno Iacchetti abbassa lo sguardo mentre parla della mamma, non vuole far vedere gli occhi lucidi. Una smorfia con la bocca per mascherare l’emozione ma è in ciò che dice che mostra tutto il dolore per una mancanza che avverte forte. La madre di Enzo Iacchetti è morta a più di 90 anni di età ma per lui avrà sempre 27 anni. E’ così che l’ha vissuta, come una donna di 27 anni, la sua immagine è rimasta ferma lì. Iacchetti ha sempre con sé una foto della mamma, è l’unica che porta nei camerini in giro da un teatro all’altro.

Il padre di Enzo Iacchetti è morto molto giovane

“Mio padre diceva che era un brutto mondo” si riferisce al mondo dello spettacolo e ammette che non aveva tutti i torti. Poi ha avuto successo, è stato capace di non vivere la pare brutta a cui si riferiva il padre ma non ha fatto in tempo a mostrarglielo. “Lui non ha fatto più in tempo perché è morto molto giovane. La mamma è stata molto fiera di me fino a qualche tempo fa”. La madre gli nascondeva le chitarre perché il papà le faceva sparire, non voleva che Enzo andasse a suonare, voleva che studiasse.

“Mia mamma è morta a più di 90 anni ma ne ha ancora oggi 27 e mi manca come manca una donna di 27 anni a un uomo che l’ha sempre amata” sono parole d’amore bellissime di un figlio alla madre ma il dolore che mostra Enzo Iacchetti, la mancanza, sono forti.

Nelle sue storie d’amore ha sempre cercato qualcosa di sua madre ma non ha mai trovato ciò che più amava in lei e che oggi non ha più. “Non ho mai trovato le cose di mia mamma, soprattutto la comprensione, la tenerezza, il perdono”.