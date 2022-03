Miracolo Pomeriggio 5 che sorpassa La vita in diretta: gli ascolti dell’8 marzo

Un pomeriggio da incorniciare per Canale 5 quello dell’8 marzo 2022. Dopo mesi, finalmente, per Barbara d’urso arriva il sorpasso. In questa stagione televisiva, La vita in diretta ha sempre avuto la meglio su Pomeriggio 5, e non perderà di certo la leadership in una sola giornata, questo è chiaro. Ma è altrettanto evidente che, come sempre accade generalmente tra marzo e aprile, arriva un calo fisiologico. A questo si aggiunge anche un altro dato: i programmi di Rai 1, a differenza di quelli di Canale 5, stanno dando molto spazio, in tutto il day time, a quelle che sono le ultime notizie sulla guerra in Ucraina e probabilmente, stando almeno a quelli che sono i dati raccolti in questi giorni, il pubblico italiano, almeno in alcune fasce, vorrebbe vedere un altro genere di informazione.

Non a caso, anche nella puntata de La vita in diretta di ieri, si è parlato di altro ( si continua con il caso Gigi Bici ormai realmente usurato che forse non ha lo stesso appeal di settimane fa). E non è un caso se invece su Canale 5 va molto bene anche la seconda parte, quella più leggera, dedicata al gossip e al GF VIP. Una seconda parte che dopo mesi è tornata al suo sano trash, quello che ha sempre portato buoni ascolti a Canale 5. Una rondine non fa primavera, una vittoria non decreta il successo di una edizione sottotono e poco brillante di Pomeriggio Cinque. Ma se ci fossero due mesi di ottimi risultati, tutto sarebbe da rivedere, è chiaro.

La vita in diretta non è stato il solo programma a calare. Non hanno convinto gli ascolti di Oggi è un altro giorno che probabilmente, se non ritroverà la sua chiave di leggerezza nel giro di pochi giorni, continuerà nuovamente a perdere colpi. Chi si vuole informare su quello che sta succedendo in Ucraina, cerca un altro genere di informazione, che arrivi magari da una edizione approfondita del TG, da una rete All News o da un programma come quello di Mentana nel pomeriggio di La7.

Vediamo quindi i numeri di ieri.

Gli ascolti del pomeriggio: i dati di ascolto dell’ 8 marzo 2022

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno cala a 1.810.000 spettatori (13.8%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.013.000 spettatori (17.5%). La Vita in Diretta viene visto da 2.119.000 spettatori con il 15.8% (presentazione 1.784.000 – 14.8%).

Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.518.000 spettatori (16.8%), Una Vita ha convinto 2.383.000 spettatori con il 16.8% di share mentre Uomini e Donne vola al 23.1% con 2.901.000 spettatori (finale 2.471.000 – 21.4%). Amici interessa a 2.059.000 spettatori (17.9%) e la striscia del GF Vip a 1.996.000 (17.7%); Love is in the Air registra una media di 1.815.000 spettatori (15.3%), Pomeriggio Cinque sorpassa Rai 1 con una media di 2.180.000 spettatori con il 16.1% (presentazione 1.702.000 – 14.2%, saluti 2.134.000 – 14%). Praticamente lo stesso numero di spettatori, sfida all’ultimo punticino di share.