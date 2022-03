Ascolti tv, anche Doc-Nelle tue mani 2 cala ma fa quasi il doppio del GF VIP 6

Periodo non facilissimo per il prime time di Rai 1 e per le fiction . Ascolti non brillanti a dire il vero, nelle ultime settimane per nessuno. Pensiamo al sabato sera con C’è posta per te da due settimane sotto i 5 milioni di spettatori, al flop di alcune proposte nuove della Rai, al super flop della nuova fiction di Canale 5 Più forti del destino. E ieri, nella serata del 10 marzo 2022, questo calo è arrivato anche per Doc-Nelle tue mani 2. La fiction con Luca Argentero, diciamolo pure, paga la programmazione: la pausa durante la settimana del festival, una seconda pausa con la fiction cancellata per dare spazio a una diretta con le ultime notizie sulla guerra. Un racconto che si è troppo dilatato nel tempo, se si considera che ormai il pubblico è persino abituato a vedere una stagione intera della sua serie preferita in due giorni.

Sia chiaro, il calo è leggero, Doc resta sempre una fiction di grandissimo successo. Ma i numeri sono quelli e non si può far finta che non sia accaduto. Passare da quasi 8 milioni di spettatori ai 6 della seconda stagione è comprensibile, iniziare a scendere da una media di 6,5 milioni a 5,7 inizia a essere un segnale di stanchezza. Crollo fisiologico, canali che spariscono dalla tv per via della transizione, bollette salate, periodo storico difficile. Sta succedendo di tutto in questi giorni e anche provare a fare una analisi, visto che quasi tutti i programmi stanno calando in ascolti, non è facile.

Gli ascolti del giovedì sera: Doc 2 vince facile ma cala, i dati del 10 marzo 2022

Doc – Nelle Tue Mani 2 vince facile facile la serata 5.736.000 spettatori pari al 26%. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.29 – la semifinale di Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.169.000 spettatori pari al 20.5% di share. La fiction di Rai 1, in spettatori, fa quasi il doppio del reality di Canale 5.

Su Italia 1 Animali Fantastici e dove Trovarli ha intrattenuto 1.065.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.096.000 spettatori con uno share del 6.4%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Atalanta – Bayer Leverkusen segna 1.072.000 spettatori con il 4.5%. Nella sfida tra i talk, da segnalare l’ottimo risultato di Piazza Pulita.

Su Rai2 il film Il Vegetale ha interessato 771.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Rai3 Il Caso Collini ha raccolto davanti al video 583.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%.

Sul Nove Attacco al Potere – Olympus has fallen ha raccolto 355 .000 spettatori con l’1.6%.