Aurora Ruffino è cresciuta con i nonni, aveva 5 anni quando ha perso la mamma

A Oggi è un altro giorno Aurora Ruffino non perde mai il sorriso, anche quando racconta la sua infanzia senza la mamma. L’ha persa quando aveva solo 5 anni, forse era ancora troppo piccola ma il dolore l’ha provato sulla sua pelle troppo presto; è però molto più probabile che sia stato l’amore immenso ricevuto dai nonni a renderla felice. La protagonista della serie tv Noi racconta della sua famiglia. Aurora Ruffino è la quarta di sei fratelli, tutti cresciuti dai nonni e dalla zia, la sorella della mamma. Erano in nove in casa e per lei i suoi genitori sono stati il nonno e la nonna, la loro salvezza, la loro gioia. Entrando nello studio di Oggi è un altro giorno la Ruffino ha scelto un brano di Renato Zero, I migliori anni, ed è agli anni dell’infanzia che pensa, nonostante tutto, nonostante la morte della mamma. Ricorda le estati passate in Calabria e quel manifesto in casa che parlava della sua famiglia: “I magnifici 9” e che ancora è appeso al muro.

Aurora Ruffino non parla della mamma e del padre ma rivela che è stata in analisi

Non dice nulla della madre e del padre, non vuole parlarne, però confida che da bambina per superare il dolore è stata in analisi. Il suo sorriso, quella felicità, non sono un caso, ha dovuto conquistare tutto perché i momenti difficili ci sono stati.

“Siamo stati cresciuti dai nonni materni e dalla zia e siamo stati veramente inondati da un amore che definisco miracoloso; loro sono stati la nostra salvezza e la nostra gioia. Penso a quando passavo le estati in Calabria insieme ai nonni e ai miei fratelli, sono stati proprio anni pieni d’amore. Siamo 4 femmine e due maschi quindi una bella famiglia numerosa, noi a casa dei nonni abbiamo un manifesto con scritto ‘I magnifici 9’ perché quando eravamo piccoli stavamo tutti e nove in questa casa”.